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Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Botafogo x Vasco
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Brasileirão - Rodada 29

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Botafogo x Vasco

Técnico

  • Tite

No Botafogo, o técnico Tite não tem informações divulgadas sobre lesionados ou suspensos até o momento, e a escalação provável ainda não foi confirmada. Atualizações devem ser divulgadas conforme a partida se aproxima.

No Vasco, Pedro Emanuel também não tem desfalques confirmados nem escalação definida publicamente. A comissão técnica deve aguardar o treino final antes de definir os onze titulares. Mais informações serão adicionadas próximo ao início do jogo.

Retrospecto recente

BOT

BOT - Sequência

FLA
D3-0
SEP
E0-0
BGT
E1-1
GRE
V3-2
MIR
D2-0
Gol marcado (sofrido)
4/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VAS

VAS - Sequência

FLU
D1-0
SFE
E0-0
GRE
V1-2
SFE
V2-0
COR
V5-0
Gol marcado (sofrido)
9/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Botafogo chega ao clássico com um retrospecto recente de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos do Brasileirão. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Mirassol, e o time também foi superado pelo Flamengo por 3 a 0. O único triunfo nesse período foi sobre o Grêmio, por 3 a 2, resultado que mostra capacidade ofensiva, mas também fragilidade defensiva.

O Vasco apresenta desempenho bem mais sólido nas últimas cinco partidas, com três vitórias, um empate e uma derrota. A goleada de 5 a 0 sobre o Coritiba foi o resultado mais expressivo, e o Cruz-Maltino também bateu o Grêmio por 1 a 2 fora de casa no Brasileirão. A única derrota no período foi por 1 a 0 para o Fluminense.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BotafogoEmpateVasco
2
1
2
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
1
Botafogo badge
Botafogo
BOT
2
FJ
Carioca
Vasco badge
Vasco
VAS
2
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
FJ
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
3
Vasco badge
Vasco
VAS
0
FJ
Copa do Brasil
Botafogo badge
Botafogo
BOT
1
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
Copa do Brasil
Vasco badge
Vasco
VAS
1
Botafogo badge
Botafogo
BOT
1
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Botafogo por 2 a 1 jogando fora de casa. Antes disso, o Vasco havia vencido o clássico pelo Carioca, em fevereiro do mesmo ano, por 2 a 0. Nos cinco duelos mais recentes, o Botafogo leva vantagem com duas vitórias contra uma do Vasco, além de dois empates — ambos por 1 a 1 na Copa do Brasil de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2818645523+3260
V
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2816934721+2657
E
V
E
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2814774332+1149
V
E
D
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2813964436+848
V
D
V
E
V
5
BahiaBahiaBAH
28121064335+846
D
V
V
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2813694240+245
V
D
V
D
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2812793732+543
V
E
V
D
V
8
SantosSantosSAN
2811894341+241
V
V
V
V
V
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
São PauloSão PauloSAP
28106123332+136
D
V
D
V
V
11
BragantinoBragantinoBGT
28106123332+136
D
D
E
D
D
12
BotafogoBotafogoBOT
2898114145-435
D
V
E
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2896132842-1433
D
E
V
D
D
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2888122932-332
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2888123342-932
V
E
V
D
E
16
VascoVascoVAS
2787123441-731
V
V
D
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
2878133038-829
E
D
D
D
V
18
InternacionalInternacionalINT
28610123036-628
D
V
D
D
E
19
RemoRemoREM
2858153247-1523
D
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2739152953-2418
E
D
V
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Botafogo está na 12ª posição, enquanto o Vasco ocupa o 16º lugar. Para o Cruz-Maltino, a vitória é fundamental para se afastar da zona de rebaixamento.

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