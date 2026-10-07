Brasileirão - Rodada 29 7 de out. de 2026 - 19:30

Como assistir Botafogo x Vasco online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Botafogo, o técnico Tite não tem informações divulgadas sobre lesionados ou suspensos até o momento, e a escalação provável ainda não foi confirmada. Atualizações devem ser divulgadas conforme a partida se aproxima.

No Vasco, Pedro Emanuel também não tem desfalques confirmados nem escalação definida publicamente. A comissão técnica deve aguardar o treino final antes de definir os onze titulares. Mais informações serão adicionadas próximo ao início do jogo.

Retrospecto recente

O Botafogo chega ao clássico com um retrospecto recente de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos do Brasileirão. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Mirassol, e o time também foi superado pelo Flamengo por 3 a 0. O único triunfo nesse período foi sobre o Grêmio, por 3 a 2, resultado que mostra capacidade ofensiva, mas também fragilidade defensiva.

O Vasco apresenta desempenho bem mais sólido nas últimas cinco partidas, com três vitórias, um empate e uma derrota. A goleada de 5 a 0 sobre o Coritiba foi o resultado mais expressivo, e o Cruz-Maltino também bateu o Grêmio por 1 a 2 fora de casa no Brasileirão. A única derrota no período foi por 1 a 0 para o Fluminense.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Botafogo por 2 a 1 jogando fora de casa. Antes disso, o Vasco havia vencido o clássico pelo Carioca, em fevereiro do mesmo ano, por 2 a 0. Nos cinco duelos mais recentes, o Botafogo leva vantagem com duas vitórias contra uma do Vasco, além de dois empates — ambos por 1 a 1 na Copa do Brasil de 2025.

Classificação

No Brasileirão, o Botafogo está na 12ª posição, enquanto o Vasco ocupa o 16º lugar. Para o Cruz-Maltino, a vitória é fundamental para se afastar da zona de rebaixamento.

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