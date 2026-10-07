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Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Botafogo x Vasco
Técnico
- Tite
No Botafogo, o técnico Tite não tem informações divulgadas sobre lesionados ou suspensos até o momento, e a escalação provável ainda não foi confirmada. Atualizações devem ser divulgadas conforme a partida se aproxima.
No Vasco, Pedro Emanuel também não tem desfalques confirmados nem escalação definida publicamente. A comissão técnica deve aguardar o treino final antes de definir os onze titulares. Mais informações serão adicionadas próximo ao início do jogo.
Retrospecto recente
O Botafogo chega ao clássico com um retrospecto recente de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos do Brasileirão. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Mirassol, e o time também foi superado pelo Flamengo por 3 a 0. O único triunfo nesse período foi sobre o Grêmio, por 3 a 2, resultado que mostra capacidade ofensiva, mas também fragilidade defensiva.
O Vasco apresenta desempenho bem mais sólido nas últimas cinco partidas, com três vitórias, um empate e uma derrota. A goleada de 5 a 0 sobre o Coritiba foi o resultado mais expressivo, e o Cruz-Maltino também bateu o Grêmio por 1 a 2 fora de casa no Brasileirão. A única derrota no período foi por 1 a 0 para o Fluminense.
Últimos confrontos diretos
Confrontos
O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Botafogo por 2 a 1 jogando fora de casa. Antes disso, o Vasco havia vencido o clássico pelo Carioca, em fevereiro do mesmo ano, por 2 a 0. Nos cinco duelos mais recentes, o Botafogo leva vantagem com duas vitórias contra uma do Vasco, além de dois empates — ambos por 1 a 1 na Copa do Brasil de 2025.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|28
|18
|6
|4
|55
|23
|+32
|60
V
V
V
V
V
|2
|28
|16
|9
|3
|47
|21
|+26
|57
E
V
E
E
V
|3
|28
|14
|7
|7
|43
|32
|+11
|49
V
E
D
E
V
|4
|28
|13
|9
|6
|44
|36
|+8
|48
V
D
V
E
V
|5
|28
|12
|10
|6
|43
|35
|+8
|46
D
V
V
V
V
|6
|28
|13
|6
|9
|42
|40
|+2
|45
V
D
V
D
V
|7
|28
|12
|7
|9
|37
|32
|+5
|43
V
E
V
D
V
|8
|28
|11
|8
|9
|43
|41
|+2
|41
V
V
V
V
V
|9
|28
|10
|8
|10
|37
|43
|-6
|38
D
E
D
V
V
|10
|28
|10
|6
|12
|33
|32
|+1
|36
D
V
D
V
V
|11
|28
|10
|6
|12
|33
|32
|+1
|36
D
D
E
D
D
|12
|28
|9
|8
|11
|41
|45
|-4
|35
D
V
E
E
D
|13
|28
|9
|6
|13
|28
|42
|-14
|33
D
E
V
D
D
|14
|28
|8
|8
|12
|29
|32
|-3
|32
D
D
D
D
D
|15
|28
|8
|8
|12
|33
|42
|-9
|32
V
E
V
D
E
|16
|27
|8
|7
|12
|34
|41
|-7
|31
V
V
D
V
D
|17
|28
|7
|8
|13
|30
|38
|-8
|29
E
D
D
D
V
|18
|28
|6
|10
|12
|30
|36
|-6
|28
D
V
D
D
E
|19
|28
|5
|8
|15
|32
|47
|-15
|23
D
D
D
D
D
|20
|27
|3
|9
|15
|29
|53
|-24
|18
E
D
V
D
V
No Brasileirão, o Botafogo está na 12ª posição, enquanto o Vasco ocupa o 16º lugar. Para o Cruz-Maltino, a vitória é fundamental para se afastar da zona de rebaixamento.
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