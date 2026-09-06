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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Botafogo x Palmeiras

Botafogo crest
Botafogo
BOT
Formação
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP

Técnico

  • Rodrigo Bellao

O técnico do Botafogo, Rodrigo Bellao, não tem lesionados ou suspensos confirmados para este jogo, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As informações serão atualizadas conforme o clube se aproximar da partida.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não confirmou desfalques por lesão ou suspensão, e nenhuma escalação projetada foi anunciada. Mais detalhes sobre o elenco serão acrescentados na antevéspera do jogo.

Retrospecto recente

BOT

BOT - Sequência

CIE
D6-1
VIT
D1-0
CIE
V1-0
APR
D2-3
FLA
D3-0
Gol marcado (sofrido)
4/13
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SEP

SEP - Sequência

CPO
V0-1
VAS
V4-1
SAN
V3-0
MIR
E1-1
SAN
E0-0
Gol marcado (sofrido)
9/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Botafogo soma uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Flamengo no Brasileirão em 30 de agosto. Antes disso, o clube perdeu por 2 a 3 para o Athletico Paranaense e por 1 a 0 para o Vitória no campeonato nacional. A única vitória do período veio contra o Cienciano por 1 a 0 na Copa Sul-Americana, mas o mesmo adversário aplicou um 6 a 1 no jogo anterior pela mesma competição. No total, o Botafogo marcou quatro gols e sofreu dez nas últimas cinco partidas.

O Palmeiras tem três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Mirassol no Brasileirão em 30 de agosto, após uma Copa do Brasil em que o clube venceu o Santos por 3 a 0. Antes disso, o Palmeiras bateu o Vasco por 4 a 1 no campeonato e o Cerro Porteño por 0 a 1 na Copa Libertadores. O empate com o Mirassol foi o único ponto perdido nessa sequência. O time marcou oito gols e sofreu dois nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BotafogoEmpatePalmeiras
1
1
3
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
Botafogo badge
Botafogo
BOT
1
FJ
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
FJ
Mundial de Clubes
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Botafogo badge
Botafogo
BOT
3
FJ
4Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu em 18 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Palmeiras por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Botafogo perdeu por 0 a 1 para o Palmeiras no Brasileirão em agosto de 2025, e os paulistas também venceram por 1 a 0 no Mundial de Clubes em junho do mesmo ano. Em março de 2025, as equipes empataram sem gols pelo Brasileirão. O único triunfo recente do Botafogo neste confronto foi em novembro de 2024, quando venceu o Palmeiras por 3 a 1. Nos últimos cinco encontros, o Palmeiras leva vantagem com três vitórias contra uma do Botafogo, com um empate.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2515734521+2452
E
V
D
E
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2515645021+2951
V
V
D
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2513663725+1245
E
V
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2612954032+845
V
E
V
V
E
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2510783333037
V
V
E
V
D
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2510693230+236
D
V
E
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
25105103128+335
D
D
V
E
D
10
São PauloSão PauloSAP
2596103128+333
V
V
D
E
D
11
CorinthiansCorinthiansCOR
258892625+132
D
D
D
V
E
12
BotafogoBotafogoBOT
2486103740-330
D
D
D
E
V
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
247893436-229
V
E
V
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2477102732-528
V
D
D
V
E
16
MirassolMirassolMIR
2567122739-1225
D
E
E
D
D
17
VascoVascoVAS
2567122740-1325
D
V
D
D
E
18
InternacionalInternacionalINT
25510102631-525
D
E
E
E
E
19
RemoRemoREM
2558123042-1223
D
D
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2428142549-2414
D
V
E
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a primeira colocação, enquanto o Botafogo está na 12ª posição.

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