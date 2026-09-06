Brasileirão - Rodada 26 6 de set. de 2026 - 17:30

Como assistir Botafogo x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico do Botafogo, Rodrigo Bellao, não tem lesionados ou suspensos confirmados para este jogo, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As informações serão atualizadas conforme o clube se aproximar da partida.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não confirmou desfalques por lesão ou suspensão, e nenhuma escalação projetada foi anunciada. Mais detalhes sobre o elenco serão acrescentados na antevéspera do jogo.

Retrospecto recente

O Botafogo soma uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Flamengo no Brasileirão em 30 de agosto. Antes disso, o clube perdeu por 2 a 3 para o Athletico Paranaense e por 1 a 0 para o Vitória no campeonato nacional. A única vitória do período veio contra o Cienciano por 1 a 0 na Copa Sul-Americana, mas o mesmo adversário aplicou um 6 a 1 no jogo anterior pela mesma competição. No total, o Botafogo marcou quatro gols e sofreu dez nas últimas cinco partidas.

O Palmeiras tem três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Mirassol no Brasileirão em 30 de agosto, após uma Copa do Brasil em que o clube venceu o Santos por 3 a 0. Antes disso, o Palmeiras bateu o Vasco por 4 a 1 no campeonato e o Cerro Porteño por 0 a 1 na Copa Libertadores. O empate com o Mirassol foi o único ponto perdido nessa sequência. O time marcou oito gols e sofreu dois nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu em 18 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Palmeiras por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Botafogo perdeu por 0 a 1 para o Palmeiras no Brasileirão em agosto de 2025, e os paulistas também venceram por 1 a 0 no Mundial de Clubes em junho do mesmo ano. Em março de 2025, as equipes empataram sem gols pelo Brasileirão. O único triunfo recente do Botafogo neste confronto foi em novembro de 2024, quando venceu o Palmeiras por 3 a 1. Nos últimos cinco encontros, o Palmeiras leva vantagem com três vitórias contra uma do Botafogo, com um empate.

Classificação

No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a primeira colocação, enquanto o Botafogo está na 12ª posição.

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