



Brasileirão - Rodada 21 29 de jul. de 2026 - 11:00





Como assistir Botafogo x Grêmio online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Botafogo e Grêmio pelo Brasileirão tem transmissão ao vivo confirmada. As opções de canal de TV e streaming estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





O técnico do Botafogo, Franclim Carvalho, não tem lesionados ou suspensos confirmados para este jogo, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As informações serão atualizadas conforme o clube liberar a lista oficial antes da partida.

No Grêmio, Luis Castro também não tem dados de desfalques ou relacionados disponíveis neste estágio. Nenhuma escalação projetada foi confirmada. Acompanhe as atualizações à medida que o horário do jogo se aproxima.





Retrospecto recente

O Botafogo soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro no Brasileirão, em 26 de julho. Antes disso, o time venceu o Santos por 2 a 1 e bateu o Caracas por 3 a 1 fora de casa na Copa Sul-Americana. O único tropeço foi a derrota por 2 a 1 para o Bahia no campeonato nacional.

O Grêmio tem um retrospecto preocupante: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Fluminense em 26 de julho. A equipe também perdeu para o Bolívar por 3 a 2 na Copa Sul-Americana e para o Mirassol por 2 a 1 no Brasileirão. Os dois empates vieram contra o Fluminense e o Montevideo City Torque.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 5 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com o Grêmio vencendo o Botafogo por 5 a 3 como mandante. Antes disso, o Botafogo havia vencido o duelo por 3 a 2, em novembro de 2025, jogando em casa. Nos últimos cinco encontros pelo Brasileirão, o Grêmio soma duas vitórias, o Botafogo duas, e há um empate, com os times combinando 14 gols no total.





Classificação

No Brasileirão, o Botafogo ocupa a sétima posição, enquanto o Grêmio está em 15º lugar na tabela.









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