Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Brasileirão
team-logoBotafogo
team-logoGrêmio
Assista aqui! GloboplayAssista aqui! Zapping
GOAL-e

Traduzido por

Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Botafogo x Grêmio
Botafogo
Grêmio
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Botafogo e Grêmio, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


crest
Brasileirão - Rodada 21


Como assistir Botafogo x Grêmio online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Globoplay

Globoplay

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

Premiere

Premiere

Assista aqui


O jogo entre Botafogo e Grêmio pelo Brasileirão tem transmissão ao vivo confirmada. As opções de canal de TV e streaming estão listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Botafogo x Grêmio

Botafogo crest
Botafogo
BOT
Formação
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Grêmio crest
Grêmio
GRE

Técnico

  • F. Carvalho

O técnico do Botafogo, Franclim Carvalho, não tem lesionados ou suspensos confirmados para este jogo, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As informações serão atualizadas conforme o clube liberar a lista oficial antes da partida.

No Grêmio, Luis Castro também não tem dados de desfalques ou relacionados disponíveis neste estágio. Nenhuma escalação projetada foi confirmada. Acompanhe as atualizações à medida que o horário do jogo se aproxima.


Retrospecto recente

BOT

BOT - Sequência

CAR
V1-3
BAH
D2-1
SAN
V2-1
VIT
E0-0
CRU
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GRE

GRE - Sequência

CAT
E2-2
COR
D1-3
MIR
D2-1
BOL
D3-2
FLU
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O Botafogo soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro no Brasileirão, em 26 de julho. Antes disso, o time venceu o Santos por 2 a 1 e bateu o Caracas por 3 a 1 fora de casa na Copa Sul-Americana. O único tropeço foi a derrota por 2 a 1 para o Bahia no campeonato nacional.

O Grêmio tem um retrospecto preocupante: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Fluminense em 26 de julho. A equipe também perdeu para o Bolívar por 3 a 2 na Copa Sul-Americana e para o Mirassol por 2 a 1 no Brasileirão. Os dois empates vieram contra o Fluminense e o Montevideo City Torque.


Últimos confrontos diretos

Confrontos

BotafogoEmpateGrêmio
2
2
1
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
5
Botafogo badge
Botafogo
BOT
3
FJ
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
3
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
Botafogo badge
Botafogo
BOT
1
FJ
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
Botafogo badge
Botafogo
BOT
2
FJ
9Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 5 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com o Grêmio vencendo o Botafogo por 5 a 3 como mandante. Antes disso, o Botafogo havia vencido o duelo por 3 a 2, em novembro de 2025, jogando em casa. Nos últimos cinco encontros pelo Brasileirão, o Grêmio soma duas vitórias, o Botafogo duas, e há um empate, com os times combinando 14 gols no total.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2013523416+1844
D
V
V
V
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1911533617+1938
E
V
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
209653025+533
E
E
E
D
V
5
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
6
BahiaBahiaBAH
208752925+431
E
E
V
V
D
7
BotafogoBotafogoBOT
208573432+229
V
E
V
D
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
208482525028
V
E
V
D
V
9
CorinthiansCorinthiansCOR
207762220+228
E
V
V
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
207672527-227
E
D
D
V
V
11
CruzeiroCruzeiroCRU
207672630-427
D
V
E
V
E
12
São PauloSão PauloSAP
207582523+226
E
D
D
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
207582227-526
D
E
V
D
V
14
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
15
GrêmioGrêmioGRE
205782226-422
E
D
D
V
E
16
InternacionalInternacionalINT
205692226-421
D
D
D
D
V
17
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
205692332-921
V
D
V
D
V
19
MirassolMirassolMIR
195592126-520
E
V
D
V
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Botafogo ocupa a sétima posição, enquanto o Grêmio está em 15º lugar na tabela.



Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google