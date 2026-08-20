Copa Sul-Americana - 1/8 20 de ago. de 2026 - 17:30

Como assistir Botafogo x Cienciano online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico do Botafogo, Franclim Carvalho, não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão neste momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada oficialmente. As informações serão atualizadas conforme se aproxima o horário da partida.

No Cienciano, o treinador Horacio Melgarejo também não registra baixas confirmadas. Assim como o adversário, o clube peruano ainda não anunciou uma escalação provável. Novidades sobre o elenco serão adicionadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

O Botafogo soma um triunfo, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Vitória no Brasileirão, em 16 de agosto. Antes disso, o clube sofreu a goleada de 6 a 1 para o Cienciano na Copa Sul-Americana. O ponto positivo do período foi a vitória por 0 a 1 sobre o Cruzeiro, fora de casa, em julho. Ao todo, o Botafogo marcou dois gols e sofreu oito nas últimas cinco partidas.

O Cienciano tem três vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, com apenas uma derrota. A partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Deportivo Garcilaso na Primera Division, em 16 de agosto. O destaque do período foi a goleada por 6 a 1 sobre o Botafogo na Copa Sul-Americana, além de uma vitória por 4 a 0 sobre o Lanús na mesma competição, em julho. O clube peruano marcou 12 gols e sofreu apenas um nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos Empate 0 0 1 Copa Sul-Americana Cienciano CIE 6 Botafogo BOT 1 FJ 1 Gols marcados 6 Jogos sobre 2.5 gols 1 / 1 Ambas as equipes marcaram 1 / 1

O único confronto registrado entre as duas equipes nos últimos encontros ocorreu em 14 de agosto de 2026, pela Copa Sul-Americana, com vitória do Cienciano por 6 a 1 jogando em casa. Trata-se de um duelo raro entre os dois clubes neste nível continental, e o histórico recente pende claramente para o lado peruano.

Classificação

Na Copa Sul-Americana, o Botafogo ocupa a primeira posição em seu grupo, enquanto o Cienciano aparece na segunda colocação no seu respectivo grupo.

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