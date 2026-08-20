Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Copa Sul-Americana
team-logoBotafogo
team-logoCienciano
Assista aqui! Paramount+
GOAL-e

Com o apoio de

Botafogo x Cienciano: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Botafogo x Cienciano
Botafogo
Cienciano
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Botafogo e Cienciano, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Copa Sul-Americana - 1/8

Como assistir Botafogo x Cienciano online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Paramount+

Paramount+

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Botafogo x Cienciano

Botafogo crest
Botafogo
BOT
Formação
Cienciano crest
Cienciano
CIE
Cienciano crest
Cienciano
CIE

Técnico

  • F. Carvalho

O técnico do Botafogo, Franclim Carvalho, não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão neste momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada oficialmente. As informações serão atualizadas conforme se aproxima o horário da partida.

No Cienciano, o treinador Horacio Melgarejo também não registra baixas confirmadas. Assim como o adversário, o clube peruano ainda não anunciou uma escalação provável. Novidades sobre o elenco serão adicionadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

BOT

BOT - Sequência

VIT
E0-0
CRU
V0-1
FLU
E1-1
CIE
D6-1
VIT
D1-0
Gol marcado (sofrido)
3/8
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CIE

CIE - Sequência

LAN
V4-0
UNI
V2-0
ALA
D1-0
BOT
V6-1
GAR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
12/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Botafogo soma um triunfo, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Vitória no Brasileirão, em 16 de agosto. Antes disso, o clube sofreu a goleada de 6 a 1 para o Cienciano na Copa Sul-Americana. O ponto positivo do período foi a vitória por 0 a 1 sobre o Cruzeiro, fora de casa, em julho. Ao todo, o Botafogo marcou dois gols e sofreu oito nas últimas cinco partidas.

O Cienciano tem três vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, com apenas uma derrota. A partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Deportivo Garcilaso na Primera Division, em 16 de agosto. O destaque do período foi a goleada por 6 a 1 sobre o Botafogo na Copa Sul-Americana, além de uma vitória por 4 a 0 sobre o Lanús na mesma competição, em julho. O clube peruano marcou 12 gols e sofreu apenas um nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BotafogoEmpateCienciano
0
0
1
Copa Sul-Americana
Cienciano badge
Cienciano
CIE
6
Botafogo badge
Botafogo
BOT
1
FJ
1Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O único confronto registrado entre as duas equipes nos últimos encontros ocorreu em 14 de agosto de 2026, pela Copa Sul-Americana, com vitória do Cienciano por 6 a 1 jogando em casa. Trata-se de um duelo raro entre os dois clubes neste nível continental, e o histórico recente pende claramente para o lado peruano.

Classificação

Na Copa Sul-Americana, o Botafogo ocupa a primeira posição em seu grupo, enquanto o Cienciano aparece na segunda colocação no seu respectivo grupo.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google