Brasileirão - Rodada 31 17 de out. de 2026 - 17:00

Como assistir Botafogo x Chapecoense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Botafogo é treinado por Tite para este confronto, mas ainda não há informações confirmadas sobre escalação, lesionados ou suspensos no elenco visitante. Atualizações serão divulgadas conforme disponíveis antes do apito inicial.

A Chapecoense tem Lacerda no comando técnico, e o clube também não divulgou oficialmente lista de lesões, suspensões ou provável time titular. Mais detalhes sobre o elenco serão adicionados à medida que forem confirmados.

Retrospecto recente

O Botafogo somou um triunfo, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Coritiba, e o time também perdeu para o Vasco por 2 a 1. A vitória de 3 a 2 sobre o Grêmio foi o resultado mais positivo da sequência. Ao todo, o Botafogo marcou oito gols e sofreu seis nesse período.

A Chapecoense registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma pesada derrota por 4 a 1 para o Athletico Paranaense. Antes disso, o time perdeu por 4 a 0 para o Vitória. O único triunfo na sequência foi fora de casa, diante do Corinthians, por 2 a 1. A equipe marcou seis gols e cedeu oito no período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Copa do Brasil, quando a Chapecoense venceu o Botafogo por 2 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Botafogo soma duas vitórias contra uma da Chapecoense, com dois jogos sem vencedor definido entre as competições registradas.

Classificação

No Brasileirão, o Botafogo ocupa a 13ª posição, enquanto a Chapecoense está na lanterna, em 20º lugar. O confronto tem peso diferente para cada lado: o time catarinense precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento, enquanto o Botafogo busca pontos para se afastar da parte de baixo da tabela.

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