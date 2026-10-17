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Botafogo x Chapecoense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Botafogo x Chapecoense

Técnico

  • Tite

O Botafogo é treinado por Tite para este confronto, mas ainda não há informações confirmadas sobre escalação, lesionados ou suspensos no elenco visitante. Atualizações serão divulgadas conforme disponíveis antes do apito inicial.

A Chapecoense tem Lacerda no comando técnico, e o clube também não divulgou oficialmente lista de lesões, suspensões ou provável time titular. Mais detalhes sobre o elenco serão adicionados à medida que forem confirmados.

Retrospecto recente

BOT

BOT - Sequência

BGT
E1-1
GRE
V3-2
MIR
D2-0
VAS
D1-2
COR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CHA

CHA - Sequência

COR
V1-2
INT
D1-2
CAM
E1-1
VIT
D4-0
APR
D1-4
Gol marcado (sofrido)
5/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Botafogo somou um triunfo, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Coritiba, e o time também perdeu para o Vasco por 2 a 1. A vitória de 3 a 2 sobre o Grêmio foi o resultado mais positivo da sequência. Ao todo, o Botafogo marcou oito gols e sofreu seis nesse período.

A Chapecoense registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma pesada derrota por 4 a 1 para o Athletico Paranaense. Antes disso, o time perdeu por 4 a 0 para o Vitória. O único triunfo na sequência foi fora de casa, diante do Corinthians, por 2 a 1. A equipe marcou seis gols e cedeu oito no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BotafogoEmpateChapecoense
3
1
1
Copa do Brasil
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
2
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
FJ
Copa do Brasil
Botafogo badge
Botafogo
BOT
1
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
Botafogo badge
Botafogo
BOT
4
FJ
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
Botafogo badge
Botafogo
BOT
1
FJ
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
6Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Copa do Brasil, quando a Chapecoense venceu o Botafogo por 2 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Botafogo soma duas vitórias contra uma da Chapecoense, com dois jogos sem vencedor definido entre as competições registradas.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3019745825+3364
V
E
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3018935222+3063
V
V
E
V
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3015874935+1453
V
E
V
E
D
4
FluminenseFluminenseFLU
3014974837+1151
D
V
V
D
V
5
BahiaBahiaBAH
30131074436+849
V
D
D
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
30146104644+248
D
V
V
D
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3013894135+647
V
E
V
E
V
8
SantosSantosSAN
30119104645+142
D
E
V
V
V
9
BragantinoBragantinoBGT
30117123835+340
V
E
D
D
E
10
São PauloSão PauloSAP
30116133535039
V
D
D
V
D
11
CoritibaCoritibaCOR
30109113848-1039
E
D
D
E
D
12
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
13
BotafogoBotafogoBOT
3099124348-536
E
D
D
V
E
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
2998123642-635
E
V
V
V
D
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3088143138-732
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
30710133240-831
E
E
E
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2939173061-3118
D
D
E
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Botafogo ocupa a 13ª posição, enquanto a Chapecoense está na lanterna, em 20º lugar. O confronto tem peso diferente para cada lado: o time catarinense precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento, enquanto o Botafogo busca pontos para se afastar da parte de baixo da tabela.

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