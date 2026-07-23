



Como assistir Botafogo-SP x Juventude online - Canais de TV e transmissões ao vivo

A partida entre Botafogo-SP e Juventude pela Série B terá transmissão ao vivo no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para acompanhar o jogo.

Notícias e prováveis escalações

O Botafogo-SP, comandado por Claudio Tencati, não tem escalação provável confirmada até o momento, assim como não há registros oficiais de lesionados ou suspensos disponíveis. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Juventude, o técnico Mauricio Barbieri também não divulgou a escalação projetada nem reportou ausências por contusão ou suspensão. O clube gaúcho deve manter a base que vem atuando nas últimas rodadas.

Retrospecto recente

O Botafogo-SP soma um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos da Série B, com dois empates, uma vitória e uma derrota no período mais recente. A equipe ficou no 0 a 0 com o Londrina na rodada passada, após um empate por 3 a 3 diante do Sport. A única vitória em casa no recorte foi por 3 a 1 sobre o Avaí. No total, o time marcou sete gols e sofreu seis nesse intervalo.

O Juventude atravessa fase muito superior. Foram quatro vitórias nos últimos cinco compromissos, com apenas um empate, contra o Náutico, sem gols. A equipe venceu o Cuiabá por 2 a 0 na rodada mais recente e não tomou gol nas duas últimas partidas. No total do recorte, o time gaúcho marcou seis gols e não sofreu nenhum nos dois jogos finais.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em julho de 2023, pela Série B, com vitória do Juventude por 2 a 0 jogando como visitante em Ribeirão Preto. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Juventude leva vantagem com duas vitórias contra uma do Botafogo-SP, além de dois empates. Os jogos anteriores, disputados em 2020 e 2016, terminaram sem vencedor.

Classificação

Na tabela da Série B, o Botafogo-SP ocupa a 15ª posição, enquanto o Juventude está em 4º lugar.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.