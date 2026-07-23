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Série B
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Botafogo-SP x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Botafogo-SP x Juventude
Botafogo-SP
Juventude
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Botafogo-SP e Juventude, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


Como assistir Botafogo-SP x Juventude online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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A partida entre Botafogo-SP e Juventude pela Série B terá transmissão ao vivo no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para acompanhar o jogo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Botafogo-SP x Juventude

Botafogo-SP crest
Botafogo-SP
BSP
Formação
Juventude crest
Juventude
JUV
Juventude crest
Juventude
JUV

Técnico

  • C. Tencati

O Botafogo-SP, comandado por Claudio Tencati, não tem escalação provável confirmada até o momento, assim como não há registros oficiais de lesionados ou suspensos disponíveis. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Juventude, o técnico Mauricio Barbieri também não divulgou a escalação projetada nem reportou ausências por contusão ou suspensão. O clube gaúcho deve manter a base que vem atuando nas últimas rodadas.

Retrospecto recente

BSP

BSP - Sequência

CEA
V0-1
CRB
D0-1
AVF
V3-1
SPO
E3-3
LON
E0-0
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
JUV

JUV - Sequência

SAB
V0-1
CEA
V2-0
NAU
E0-0
VLN
V1-0
CUI
V2-0
Gol marcado (sofrido)
6/0
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

O Botafogo-SP soma um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos da Série B, com dois empates, uma vitória e uma derrota no período mais recente. A equipe ficou no 0 a 0 com o Londrina na rodada passada, após um empate por 3 a 3 diante do Sport. A única vitória em casa no recorte foi por 3 a 1 sobre o Avaí. No total, o time marcou sete gols e sofreu seis nesse intervalo.

O Juventude atravessa fase muito superior. Foram quatro vitórias nos últimos cinco compromissos, com apenas um empate, contra o Náutico, sem gols. A equipe venceu o Cuiabá por 2 a 0 na rodada mais recente e não tomou gol nas duas últimas partidas. No total do recorte, o time gaúcho marcou seis gols e não sofreu nenhum nos dois jogos finais.

Últimos confrontos diretos

BSP

Outros

JUV

1

3

Empates

1

3

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em julho de 2023, pela Série B, com vitória do Juventude por 2 a 0 jogando como visitante em Ribeirão Preto. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Juventude leva vantagem com duas vitórias contra uma do Botafogo-SP, além de dois empates. Os jogos anteriores, disputados em 2020 e 2016, terminaram sem vencedor.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
1911622312+1139
V
V
V
V
V
2
Operário-PROperário-PROPF
1910542722+535
V
E
V
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
1910452722+534
V
D
D
V
D
4
JuventudeJuventudeJUV
18954198+1132
V
V
E
V
V
5
FortalezaFortalezaFOR
199462219+331
D
V
D
V
V
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
198652818+1030
D
D
D
V
V
7
GoiásGoiásGOI
198562125-429
E
V
E
V
V
8
SportSportSPO
1961032418+628
E
E
E
D
D
9
São BernardoSão BernardoSAB
187652417+727
E
E
D
D
D
10
CRBCRBCRB
197572932-326
V
V
E
D
V
11
Atlético-GOAtlético-GOATG
186751919025
E
V
D
V
E
12
NáuticoNáuticoNAU
197392424024
V
D
D
E
D
13
CuiabáCuiabáCUI
185941413+124
D
E
V
E
D
14
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
185941616024
E
E
D
V
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
185672018+221
E
E
V
D
V
16
LondrinaLondrinaLON
195592627-120
D
E
E
V
E
17
AvaíAvaíAVF
195592126-520
V
E
V
D
D
18
CearáCearáCEA
194781622-619
D
E
E
D
D
19
Ponte PretaPonte PretaPON
1922151438-248
D
D
D
D
D
20
América-MGAmérica-MGAMM
1915131331-188
D
E
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Botafogo-SP ocupa a 15ª posição, enquanto o Juventude está em 4º lugar.

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