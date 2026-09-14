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Botafogo-SP x Goiás: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Botafogo-SP x Goiás
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Goiás
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Saiba onde vai passar o jogo entre Botafogo-SP e Goiás, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 28

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Botafogo-SP x Goiás

Técnico

  • C. Tencati

O técnico Claudio Tencati não tem informações divulgadas sobre desfalques ou escalação provável para o Botafogo-SP. Atualizações devem ser acrescentadas conforme o clube se aproxima da partida.

No Goiás, Mozart também não teve relacionados lesionados ou suspensos confirmados até o momento. As informações sobre a equipe titular serão divulgadas mais perto do jogo.

Retrospecto recente

BSP

BSP - Sequência

CRI
E1-1
ATG
D3-0
CUI
D1-2
NAU
D1-0
NOV
D1-3
Gol marcado (sofrido)
3/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GOI

GOI - Sequência

JUV
D0-1
CUI
E1-1
SAB
V2-1
FOR
D0-1
VLN
D2-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Botafogo-SP atravessa fase difícil: são quatro derrotas seguidas na Série B, com apenas um empate nos últimos cinco jogos, contra o Criciúma por 1 a 1. A equipe perdeu para Novorizontino (3-1), Náutico (1-0), Cuiabá (2-1) e Atlético-GO (3-0), somando três pontos marcados e sete sofridos nesse período, fora o empate.

O Goiás tem desempenho irregular: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O triunfo veio contra o São Bernardo por 2 a 1, mas as derrotas para Vila Nova-GO (2-0) e Fortaleza (1-0) mostram que a equipe ainda não encontrou regularidade.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Botafogo-SPEmpateGoiás
2
0
3
Série B
Goiás badge
Goiás
GOI
1
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
0
FJ
Série B
Goiás badge
Goiás
GOI
2
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
3
FJ
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
0
Goiás badge
Goiás
GOI
1
FJ
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
Goiás badge
Goiás
GOI
0
FJ
Série B
Goiás badge
Goiás
GOI
4
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
0
FJ
4Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre os clubes foi disputado em maio de 2026, com vitória do Goiás por 1 a 0 quando atuou como mandante. Nos cinco últimos encontros, o Goiás venceu três vezes e o Botafogo-SP conquistou duas vitórias, com um placar agregado que inclui a goleada esmeraldina por 4 a 0 em maio de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2814864825+2350
E
V
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2814863017+1350
D
V
E
E
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2813963123+848
E
V
V
E
V
4
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2714583930+947
V
D
V
E
V
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
28121063626+1046
V
V
E
V
V
7
Operário-PROperário-PROPF
2712783633+343
V
V
E
E
D
8
CRBCRBCRB
2712694039+142
D
V
V
D
V
9
SportSportSPO
27101163626+1041
V
D
D
V
D
10
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
28101083330+340
V
D
V
D
D
11
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
12
NáuticoNáuticoNAU
27107103230+237
D
V
V
E
V
13
GoiásGoiásGOI
27106112533-836
D
D
V
E
D
14
São BernardoSão BernardoSAB
2798103731+635
D
V
D
E
E
15
CearáCearáCEA
2888122936-732
E
D
V
D
V
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2787123032-231
D
D
D
D
E
17
AvaíAvaíAVF
2785142835-729
D
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2767143239-725
V
D
E
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2745182146-2517
V
D
V
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2724211656-4010
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na classificação atual da Série B, o Botafogo-SP ocupa a 15ª posição, enquanto o Goiás está na 13ª colocação.

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