Série B - Rodada 28 14 de set. de 2026 - 18:30

Como assistir Botafogo-SP x Goiás online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Claudio Tencati não tem informações divulgadas sobre desfalques ou escalação provável para o Botafogo-SP. Atualizações devem ser acrescentadas conforme o clube se aproxima da partida.

No Goiás, Mozart também não teve relacionados lesionados ou suspensos confirmados até o momento. As informações sobre a equipe titular serão divulgadas mais perto do jogo.

Retrospecto recente

O Botafogo-SP atravessa fase difícil: são quatro derrotas seguidas na Série B, com apenas um empate nos últimos cinco jogos, contra o Criciúma por 1 a 1. A equipe perdeu para Novorizontino (3-1), Náutico (1-0), Cuiabá (2-1) e Atlético-GO (3-0), somando três pontos marcados e sete sofridos nesse período, fora o empate.

O Goiás tem desempenho irregular: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O triunfo veio contra o São Bernardo por 2 a 1, mas as derrotas para Vila Nova-GO (2-0) e Fortaleza (1-0) mostram que a equipe ainda não encontrou regularidade.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes foi disputado em maio de 2026, com vitória do Goiás por 1 a 0 quando atuou como mandante. Nos cinco últimos encontros, o Goiás venceu três vezes e o Botafogo-SP conquistou duas vitórias, com um placar agregado que inclui a goleada esmeraldina por 4 a 0 em maio de 2024.

Classificação

Na classificação atual da Série B, o Botafogo-SP ocupa a 15ª posição, enquanto o Goiás está na 13ª colocação.

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