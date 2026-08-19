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Série B
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Botafogo-SP x Criciúma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Botafogo-SP x Criciúma
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Criciúma
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Saiba onde vai passar o jogo entre Botafogo-SP e Criciúma, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 23

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Botafogo-SP x Criciúma

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Botafogo-SP
BSP
Formação
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Criciúma
CRI
Criciúma crest
Criciúma
CRI

Técnico

  • C. Tencati

O Botafogo-SP é treinado por Claudio Tencati, mas a comissão técnica ainda não divulgou informações sobre o provável time titular, lesionados ou suspensos para este confronto. O quadro de desfalques deve ser atualizado à medida que a partida se aproximar.

No Criciúma, Eduardo Baptista também não confirmou o time que vai a campo. Nenhum dado sobre lesões ou suspensões foi disponibilizado até o momento. Mais detalhes sobre a escalação serão acrescentados conforme forem divulgados.

Retrospecto recente

BSP

BSP - Sequência

LON
E0-0
JUV
V4-2
FOR
D1-0
AMM
V2-1
SAB
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CRI

CRI - Sequência

VLN
V2-0
NOV
V0-1
NAU
E0-0
ATH
D2-0
GOI
V1-0
Gol marcado (sofrido)
4/2
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

O Botafogo-SP chega a este duelo com três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos da Série B. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, fora de casa. Antes disso, o time havia batido o América-MG por 2 a 1 e sofrido derrota por 1 a 0 para o Fortaleza. A sequência inclui ainda uma goleada de 4 a 2 sobre o Juventude, que demonstra a capacidade ofensiva da equipe.

O Criciúma apresenta sequência ainda mais consistente: três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Goiás por 1 a 0 na rodada mais recente e também superou o Novorizontino por 1 a 0 e o Vila Nova-GO por 2 a 0. A única derrota nesse período foi por 2 a 0 para o Athletic Club-MG. O time catarinense marcou quatro gols e sofreu apenas dois nessa sequência, o que reflete a solidez defensiva que sustenta a liderança da Série B.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Botafogo-SPEmpateCriciúma
1
0
4
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
0
FJ
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
2
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
0
FJ
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
0
Criciúma badge
Criciúma
CRI
2
FJ
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
3
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
0
FJ
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
Criciúma badge
Criciúma
CRI
0
FJ
1Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 10 de abril de 2026, pela Série B, com vitória do Criciúma por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco duelos, o Criciúma domina com quatro vitórias contra apenas uma do Botafogo-SP, que venceu por 1 a 0 em julho de 2023. O Criciúma marcou oito gols e sofreu apenas um nesse período, números que traduzem a superioridade recente da equipe catarinense neste confronto específico.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2212732414+1043
V
D
E
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2312652412+1242
V
E
V
V
D
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2211472925+437
V
D
D
V
D
4
FortalezaFortalezaFOR
2210662420+436
E
E
V
D
V
5
Operário-PROperário-PROPF
2210573030035
D
D
D
V
E
6
SportSportSPO
2281132820+835
V
V
E
E
E
7
NovorizontinoNovorizontinoNOV
229763220+1234
E
D
V
D
D
8
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2281042419+534
V
V
E
V
E
9
CRBCRBCRB
229673232033
E
V
V
V
V
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
238962423+133
E
D
E
V
V
11
GoiásGoiásGOI
239592228-632
D
D
V
D
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
228683125+630
D
V
D
D
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
228682722+530
V
V
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
238692726+130
V
E
E
E
V
15
CuiabáCuiabáCUI
2261151917+229
V
E
E
D
D
16
CearáCearáCEA
2367102329-625
D
D
V
V
D
17
AvaíAvaíAVF
2265112329-623
V
D
D
V
E
18
LondrinaLondrinaLON
2356122834-621
E
D
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2225151636-2011
D
D
V
D
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2224161642-2610
E
D
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Criciúma ocupa a primeira colocação, enquanto o Botafogo-SP figura na 13ª posição.

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