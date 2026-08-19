Série B - Rodada 23 19 de ago. de 2026 - 20:30

Como assistir Botafogo-SP x Criciúma online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Botafogo-SP é treinado por Claudio Tencati, mas a comissão técnica ainda não divulgou informações sobre o provável time titular, lesionados ou suspensos para este confronto. O quadro de desfalques deve ser atualizado à medida que a partida se aproximar.

No Criciúma, Eduardo Baptista também não confirmou o time que vai a campo. Nenhum dado sobre lesões ou suspensões foi disponibilizado até o momento. Mais detalhes sobre a escalação serão acrescentados conforme forem divulgados.

Retrospecto recente

O Botafogo-SP chega a este duelo com três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos da Série B. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, fora de casa. Antes disso, o time havia batido o América-MG por 2 a 1 e sofrido derrota por 1 a 0 para o Fortaleza. A sequência inclui ainda uma goleada de 4 a 2 sobre o Juventude, que demonstra a capacidade ofensiva da equipe.

O Criciúma apresenta sequência ainda mais consistente: três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Goiás por 1 a 0 na rodada mais recente e também superou o Novorizontino por 1 a 0 e o Vila Nova-GO por 2 a 0. A única derrota nesse período foi por 2 a 0 para o Athletic Club-MG. O time catarinense marcou quatro gols e sofreu apenas dois nessa sequência, o que reflete a solidez defensiva que sustenta a liderança da Série B.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 10 de abril de 2026, pela Série B, com vitória do Criciúma por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco duelos, o Criciúma domina com quatro vitórias contra apenas uma do Botafogo-SP, que venceu por 1 a 0 em julho de 2023. O Criciúma marcou oito gols e sofreu apenas um nesse período, números que traduzem a superioridade recente da equipe catarinense neste confronto específico.

Classificação

Na tabela da Série B, o Criciúma ocupa a primeira colocação, enquanto o Botafogo-SP figura na 13ª posição.

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