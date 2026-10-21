Como assistir Bayern de Munique x Arsenal online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Bayern de Munique x Arsenal
No Bayern de Munique, Vincent Kompany não poderá contar com Jamal Musiala, que está lesionado, enquanto Michael Olise cumpre suspensão. O provável time inicial conta com Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl; Luis Diaz, Ismael Saibari; e Harry Kane.
No Arsenal, Mikel Arteta terá os desfalques de Piero Hincapie, William Saliba e Christos Tzolis por lesão. Sem suspensões a lamentar, o provável time do Arsenal é: David Raya; Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Gabriel, Ezri Konsa; Martin Odegaard, Declan Rice, Noni Madueke; Myles Lewis-Skelly, Bukayo Saka; e Kai Havertz.
Retrospecto recente
O Bayern de Munique registra três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos — um aproveitamento sólido, mas com oscilações preocupantes. A equipe marcou 19 gols e sofreu 7 nesse período, com destaque para a goleada por 6 a 1 sobre o Leipzig no último fim de semana e a vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin em setembro. O empate por 3 a 3 com o Viking na Liga dos Campeões, porém, acendeu um alerta defensivo.
O Arsenal chega com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os Gunners marcaram 10 gols e sofreram 4 nesse recorte, com a derrota por 3 a 0 para o Brighton sendo a única mancha recente. A vitória por 3 a 0 sobre o Lille na Liga dos Campeões e o triunfo por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest no último sábado mostram um time organizado e eficiente.
Últimos confrontos diretos
Confrontos
O encontro mais recente entre os dois clubes terminou com vitória do Arsenal por 3 a 1, em novembro de 2025, quando os Gunners jogaram em casa na fase de liga da Liga dos Campeões. Nos cinco jogos anteriores entre as equipes, Bayern e Arsenal somam duas vitórias cada, com um empate — os bávaros venceram por 1 a 0 em abril de 2024 e aplicaram uma goleada histórica de 5 a 1 em fevereiro de 2017, enquanto o Arsenal respondeu com um 2 a 2 em abril de 2024 e o triunfo recente por 3 a 1.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|14
|5
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|12
|7
|+5
|9
V
V
V
|3
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
E
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
V
V
|5
|3
|2
|0
|1
|11
|6
|+5
|6
D
V
V
|6
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|+4
|6
V
D
V
|7
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|8
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
V
V
|9
|2
|2
|0
|0
|6
|4
|+2
|6
V
V
|10
|2
|2
|0
|0
|6
|4
|+2
|6
V
V
|11
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
V
D
V
|12
|2
|1
|1
|0
|8
|3
|+5
|4
E
V
|13
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
V
D
E
|14
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
V
E
|15
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
E
V
D
|16
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
V
D
E
|17
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|+2
|3
D
V
|18
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
D
V
|19
|3
|1
|0
|2
|8
|8
|0
|3
D
V
D
|20
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
V
D
|21
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
D
V
|22
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
V
D
D
|23
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
V
D
|24
|2
|1
|0
|1
|4
|7
|-3
|3
V
D
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
D
V
D
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
D
V
D
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
D
D
V
|28
|3
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|2
E
D
E
|29
|2
|0
|1
|1
|4
|6
|-2
|1
E
D
|30
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
|31
|2
|0
|0
|2
|4
|6
|-2
|0
D
D
|32
|2
|0
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|2
|3
|7
|-4
|0
D
D
|33
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
D
D
D
|34
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
D
D
|35
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
D
D
D
Na fase de liga da Liga dos Campeões, o Arsenal ocupa a sétima posição, enquanto o Bayern de Munique está na décima — ambos os times ainda dentro do grupo que se classifica diretamente para as oitavas de final, mas com margem pequena para tropeços.
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