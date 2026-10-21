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Liga dos Campeões
team-logoBayern de Munique
Allianz Arena
team-logoArsenal
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Bayern de Munique x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Bayern de Munique x Arsenal
Bayern de Munique
Arsenal
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre Bayern de Munique e Arsenal, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Liga dos Campeões - Rodada 3
Allianz Arena

Como assistir Bayern de Munique x Arsenal online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Arsenal

4-2-3-1
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
page.match.formation.title
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
M. NeuerM. NeuerK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesJ. KimmichJ. KimmichA. PavlovicA. PavlovicL. KarlL. KarlL. DiazL. DiazI. SaibariI. SaibariH. KaneH. KaneD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. SakaB. SakaK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Bayern de Munique

Time titular

Arsenal

Técnico

  • V. Kompany
  • M. Arteta

No Bayern de Munique, Vincent Kompany não poderá contar com Jamal Musiala, que está lesionado, enquanto Michael Olise cumpre suspensão. O provável time inicial conta com Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl; Luis Diaz, Ismael Saibari; e Harry Kane.

No Arsenal, Mikel Arteta terá os desfalques de Piero Hincapie, William Saliba e Christos Tzolis por lesão. Sem suspensões a lamentar, o provável time do Arsenal é: David Raya; Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Gabriel, Ezri Konsa; Martin Odegaard, Declan Rice, Noni Madueke; Myles Lewis-Skelly, Bukayo Saka; e Kai Havertz.

Retrospecto recente

FCB

FCB - Sequência

ELV
V1-2
FCU
V7-0
FCA
E2-2
VIK
E3-3
RBL
V6-1
Gol marcado (sofrido)
20/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ARS

ARS - Sequência

IPS
V2-4
BHA
D3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
NFO
V0-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bayern de Munique registra três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos — um aproveitamento sólido, mas com oscilações preocupantes. A equipe marcou 19 gols e sofreu 7 nesse período, com destaque para a goleada por 6 a 1 sobre o Leipzig no último fim de semana e a vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin em setembro. O empate por 3 a 3 com o Viking na Liga dos Campeões, porém, acendeu um alerta defensivo.

O Arsenal chega com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os Gunners marcaram 10 gols e sofreram 4 nesse recorte, com a derrota por 3 a 0 para o Brighton sendo a única mancha recente. A vitória por 3 a 0 sobre o Lille na Liga dos Campeões e o triunfo por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest no último sábado mostram um time organizado e eficiente.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Bayern de MuniqueEmpateArsenal
3
1
1
Liga dos Campeões
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
Liga dos Campeões
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FJ
Liga dos Campeões
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
FJ
Liga dos Campeões
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
5
FJ
Liga dos Campeões
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
5
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
14Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou com vitória do Arsenal por 3 a 1, em novembro de 2025, quando os Gunners jogaram em casa na fase de liga da Liga dos Campeões. Nos cinco jogos anteriores entre as equipes, Bayern e Arsenal somam duas vitórias cada, com um empate — os bávaros venceram por 1 a 0 em abril de 2024 e aplicaram uma goleada histórica de 5 a 1 em fevereiro de 2017, enquanto o Arsenal respondeu com um 2 a 2 em abril de 2024 e o triunfo recente por 3 a 1.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
BétisBétisBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
29
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
31
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Liga dos Campeões, o Arsenal ocupa a sétima posição, enquanto o Bayern de Munique está na décima — ambos os times ainda dentro do grupo que se classifica diretamente para as oitavas de final, mas com margem pequena para tropeços.

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