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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bahia x Remo

Técnico

  • R. Ceni

No Bahia, Rogério Ceni comanda a equipe sem informações confirmadas sobre desfalques ou prováveis escalações até o momento. As atualizações serão incorporadas à medida que se aproximar o horário da partida.

No Remo, Léo Conde também não tem lista de lesionados ou suspensos divulgada oficialmente. A composição do time visitante deve ser confirmada nos treinos que antecedem o jogo.

Retrospecto recente

BAH

BAH - Sequência

VAS
E0-0
CHA
E3-3
VIT
V0-2
INT
V3-2
BGT
V2-3
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
REM

REM - Sequência

CAM
E2-2
INT
E1-1
FLU
D2-1
COR
D2-3
FLA
D0-1
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Bahia chega ao confronto com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos do Brasileirão — um retrospecto de três triunfos seguidos. A equipe marcou dez gols e sofreu oito nesse período, com o resultado mais recente sendo uma vitória por 2 a 3 sobre o Bragantino. Antes disso, o time superou o Internacional por 3 a 2, mostrando capacidade de buscar resultados em jogos de muitos gols.

O Remo, por sua vez, somou duas derrotas, dois empates e uma vitória nos últimos cinco jogos. Os paraenses perderam os três confrontos mais recentes, incluindo uma derrota por 0 a 1 para o Flamengo e uma por 2 a 3 para o Coritiba. No período, o clube marcou sete gols e sofreu oito.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BahiaEmpateRemo
1
0
4
Copa do Brasil
Remo badge
Remo
REM
2
Bahia badge
Bahia
BAH
1
FJ
Copa do Brasil
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Remo badge
Remo
REM
3
FJ
Brasileirão
Remo badge
Remo
REM
4
Bahia badge
Bahia
BAH
1
FJ
Copa do Brasil
Bahia badge
Bahia
BAH
4
Remo badge
Remo
REM
0
FJ
Copa do Brasil
Remo badge
Remo
REM
2
Bahia badge
Bahia
BAH
1
FJ
8Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2026, pela Copa do Brasil, com vitória do Remo por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco jogos entre os clubes — todos realizados em 2012 e 2026 — o Remo venceu três vezes e o Bahia duas, com os paraenses marcando doze gols contra dez dos baianos. Vale notar que as vitórias recentes do Remo sobre o Bahia aconteceram todas em território remoísta.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2717645322+3157
V
V
V
V
D
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2716834721+2656
V
E
E
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2712964135+645
D
V
E
V
V
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2712693939042
D
V
D
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2611693531+439
V
D
V
E
V
8
CoritibaCoritibaCOR
2710893738-138
E
D
V
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
26106103229+336
E
D
D
V
E
10
SantosSantosSAN
269893939035
V
V
V
E
V
11
São PauloSão PauloSAP
2696113130+133
D
V
V
D
E
12
VitóriaVitóriaVIT
2796122739-1233
E
V
D
D
V
13
CorinthiansCorinthiansCOR
2788112829-132
D
D
D
D
D
14
BotafogoBotafogoBOT
2688103841-332
E
E
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2778123142-1129
E
V
D
E
E
16
GrêmioGrêmioGRE
2677122835-728
D
D
V
D
D
17
VascoVascoVAS
2677122941-1228
V
D
V
D
D
18
InternacionalInternacionalINT
27610113035-528
V
D
D
E
E
19
RemoRemoREM
2658133043-1323
D
D
D
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2638152852-2417
D
V
D
V
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Bahia ocupa a quinta colocação, enquanto o Remo figura na 19ª posição da tabela.

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