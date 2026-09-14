Brasileirão - Rodada 27 14 de set. de 2026 - 19:00

Como assistir Bahia x Remo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Bahia, Rogério Ceni comanda a equipe sem informações confirmadas sobre desfalques ou prováveis escalações até o momento. As atualizações serão incorporadas à medida que se aproximar o horário da partida.

No Remo, Léo Conde também não tem lista de lesionados ou suspensos divulgada oficialmente. A composição do time visitante deve ser confirmada nos treinos que antecedem o jogo.

Retrospecto recente

O Bahia chega ao confronto com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos do Brasileirão — um retrospecto de três triunfos seguidos. A equipe marcou dez gols e sofreu oito nesse período, com o resultado mais recente sendo uma vitória por 2 a 3 sobre o Bragantino. Antes disso, o time superou o Internacional por 3 a 2, mostrando capacidade de buscar resultados em jogos de muitos gols.

O Remo, por sua vez, somou duas derrotas, dois empates e uma vitória nos últimos cinco jogos. Os paraenses perderam os três confrontos mais recentes, incluindo uma derrota por 0 a 1 para o Flamengo e uma por 2 a 3 para o Coritiba. No período, o clube marcou sete gols e sofreu oito.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2026, pela Copa do Brasil, com vitória do Remo por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco jogos entre os clubes — todos realizados em 2012 e 2026 — o Remo venceu três vezes e o Bahia duas, com os paraenses marcando doze gols contra dez dos baianos. Vale notar que as vitórias recentes do Remo sobre o Bahia aconteceram todas em território remoísta.

Classificação

No Brasileirão, o Bahia ocupa a quinta colocação, enquanto o Remo figura na 19ª posição da tabela.

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