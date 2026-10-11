Brasileirão - Rodada 30 11 de out. de 2026 - 18:30

Como assistir Bahia x Mirassol online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Bahia é comandado por Rogerio Ceni, mas não há informações confirmadas sobre desfalques, relacionados ou time provável para esta partida. As atualizações serão divulgadas conforme se aproximar o horário da bola rolar.

No Mirassol, Rafael Guanaes também não tem dados confirmados sobre lesionados ou suspensos até o momento. As novidades do elenco visitante serão acrescentadas quando estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Bahia soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nas últimas cinco rodadas do Brasileirão. A equipe venceu Internacional por 3 a 2 e Bragantino por 3 a 2 fora de casa, além de bater o Remo por 2 a 1, mas perdeu para o Athletico Paranaense por 2 a 1 e, mais recentemente, caiu diante do Palmeiras por 1 a 0. No total, o time marcou nove gols e sofreu oito nesse recorte, o que revela um ataque produtivo, mas uma defesa que ainda pode ser explorada.

O Mirassol apresenta uma sequência mais equilibrada: duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O time bateu o Botafogo por 2 a 0 e o Coritiba por 2 a 1 fora de casa, empatou com Vitória por 2 a 2 e com o Bragantino por 1 a 1, e perdeu apenas para o Flamengo por 2 a 0 no início de setembro. Ao todo, o Mirassol marcou sete gols e sofreu cinco nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi em abril de 2026, quando o Mirassol venceu o Bahia por 2 a 1 jogando em casa, pelo Brasileirão. Nos três jogos registrados entre os clubes, o Bahia soma uma vitória, um empate e uma derrota, com o Mirassol tendo levado a melhor no duelo mais recente. O histórico aponta para partidas equilibradas, com resultados decididos por margem pequena.

Classificação

No Brasileirão, o Bahia ocupa a sexta posição, dentro do grupo que ainda sonha com o alto da tabela, enquanto o Mirassol está em 15º, na luta para se distanciar da zona de rebaixamento.

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