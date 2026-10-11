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Bahia x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Bahia x Mirassol
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bahia x Mirassol

Técnico

  • R. Ceni

O Bahia é comandado por Rogerio Ceni, mas não há informações confirmadas sobre desfalques, relacionados ou time provável para esta partida. As atualizações serão divulgadas conforme se aproximar o horário da bola rolar.

No Mirassol, Rafael Guanaes também não tem dados confirmados sobre lesionados ou suspensos até o momento. As novidades do elenco visitante serão acrescentadas quando estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

BAH

BAH - Sequência

INT
V3-2
BGT
V2-3
REM
V2-1
APR
D2-1
SEP
D1-0
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
MIR

MIR - Sequência

FLA
D2-0
COR
V1-2
VIT
E2-2
BOT
V2-0
BGT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Bahia soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nas últimas cinco rodadas do Brasileirão. A equipe venceu Internacional por 3 a 2 e Bragantino por 3 a 2 fora de casa, além de bater o Remo por 2 a 1, mas perdeu para o Athletico Paranaense por 2 a 1 e, mais recentemente, caiu diante do Palmeiras por 1 a 0. No total, o time marcou nove gols e sofreu oito nesse recorte, o que revela um ataque produtivo, mas uma defesa que ainda pode ser explorada.

O Mirassol apresenta uma sequência mais equilibrada: duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O time bateu o Botafogo por 2 a 0 e o Coritiba por 2 a 1 fora de casa, empatou com Vitória por 2 a 2 e com o Bragantino por 1 a 1, e perdeu apenas para o Flamengo por 2 a 0 no início de setembro. Ao todo, o Mirassol marcou sete gols e sofreu cinco nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BahiaEmpateMirassol
1
1
1
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
1
Bahia badge
Bahia
BAH
2
FJ
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
5
Bahia badge
Bahia
BAH
1
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Mirassol badge
Mirassol
MIR
1
FJ
4Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram3/3

O confronto mais recente entre as equipes foi em abril de 2026, quando o Mirassol venceu o Bahia por 2 a 1 jogando em casa, pelo Brasileirão. Nos três jogos registrados entre os clubes, o Bahia soma uma vitória, um empate e uma derrota, com o Mirassol tendo levado a melhor no duelo mais recente. O histórico aponta para partidas equilibradas, com resultados decididos por margem pequena.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2918745725+3261
E
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2917934821+2760
V
E
V
E
E
3
FluminenseFluminenseFLU
2914964836+1251
V
V
D
V
E
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2914874534+1150
E
V
E
D
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2914694440+448
V
V
D
V
D
6
BahiaBahiaBAH
29121074336+746
D
D
V
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2912893934+544
E
V
E
V
D
8
SantosSantosSAN
2911994543+242
E
V
V
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
30116133535039
V
D
D
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
29108113747-1038
D
D
E
D
V
11
BragantinoBragantinoBGT
29107123433+137
E
D
D
E
D
12
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
13
BotafogoBotafogoBOT
2998124247-535
D
D
V
E
E
14
VascoVascoVAS
2998123642-635
E
V
V
V
D
15
MirassolMirassolMIR
2989123443-933
E
V
E
V
D
16
CorinthiansCorinthiansCOR
2988133034-432
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
29710123237-531
V
D
V
D
D
18
GrêmioGrêmioGRE
2979133139-830
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2839162957-2818
D
E
D
V
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Bahia ocupa a sexta posição, dentro do grupo que ainda sonha com o alto da tabela, enquanto o Mirassol está em 15º, na luta para se distanciar da zona de rebaixamento.

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