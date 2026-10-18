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Bahia x Flamengo
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bahia x Flamengo

Técnico

  • R. Ceni

O Bahia é comandado por Rogerio Ceni, mas nenhuma informação sobre desfalques, suspensões ou escalação provável foi confirmada pelo clube até o momento. Atualizações serão incluídas conforme os dados oficiais forem divulgados.

Do lado do Flamengo, Leonardo Jardim também não confirmou a equipe titular nem apresentou lista de lesionados ou suspensos. Mais informações sobre o elenco disponível devem ser divulgadas próximo ao apito inicial.

Retrospecto recente

BAH

BAH - Sequência

BGT
V2-3
REM
V2-1
APR
D2-1
SEP
D1-0
MIR
V1-0
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FLA

FLA - Sequência

INV
E1-1
BGT
V2-1
SAN
E2-2
FLU
V1-0
EST
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Bahia soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, enquanto antes disso o time perdeu para o Palmeiras pelo mesmo placar. No período, a equipe de Ceni marcou sete gols e sofreu cinco.

O Flamengo apresenta desempenho ainda mais regular: duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa Libertadores. O triunfo mais recente foi o 1 a 0 sobre o Fluminense, e antes disso o time empatou em 2 a 2 com o Santos. Ao todo, o rubro-negro marcou seis gols e sofreu quatro nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BahiaEmpateFlamengo
1
0
4
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
Bahia badge
Bahia
BAH
0
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Bahia badge
Bahia
BAH
0
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
0
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
FJ
Copa do Brasil
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Bahia badge
Bahia
BAH
0
FJ
1Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Flamengo por 2 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco jogos entre as equipes — incluindo Brasileirão e Copa do Brasil — o Flamengo venceu quatro vezes e o Bahia uma, com o triunfo baiano registrado em outubro de 2025 por 1 a 0.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
3119935422+3266
V
V
V
E
V
2
FlamengoFlamengoFLA
3019745825+3364
V
E
V
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3115884937+1253
D
V
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
3014974837+1151
D
V
V
D
V
5
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3114894235+750
V
V
E
V
E
6
BahiaBahiaBAH
30131074436+849
V
D
D
V
V
7
CruzeiroCruzeiroCRU
30146104644+248
D
V
V
D
V
8
São PauloSão PauloSAP
31126133635+142
V
V
D
D
V
9
SantosSantosSAN
30119104645+142
D
E
V
V
V
10
BragantinoBragantinoBGT
30117123835+340
V
E
D
D
E
11
BotafogoBotafogoBOT
31109124448-439
V
E
D
D
V
12
CoritibaCoritibaCOR
31109123849-1139
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
3098133643-735
D
E
V
V
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3088143138-732
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
30710133240-831
E
E
E
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3039183062-3218
D
D
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Flamengo lidera a competição e chega a Salvador com a obrigação de manter a ponta. O Bahia ocupa a quinta colocação, em posição que ainda permite sonhar com objetivos maiores, mas que exige regularidade para não perder terreno para os rivais diretos.

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