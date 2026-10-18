Brasileirão - Rodada 31 18 de out. de 2026 - 17:30

Como assistir Bahia x Flamengo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Bahia é comandado por Rogerio Ceni, mas nenhuma informação sobre desfalques, suspensões ou escalação provável foi confirmada pelo clube até o momento. Atualizações serão incluídas conforme os dados oficiais forem divulgados.

Do lado do Flamengo, Leonardo Jardim também não confirmou a equipe titular nem apresentou lista de lesionados ou suspensos. Mais informações sobre o elenco disponível devem ser divulgadas próximo ao apito inicial.

Retrospecto recente

O Bahia soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, enquanto antes disso o time perdeu para o Palmeiras pelo mesmo placar. No período, a equipe de Ceni marcou sete gols e sofreu cinco.

O Flamengo apresenta desempenho ainda mais regular: duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa Libertadores. O triunfo mais recente foi o 1 a 0 sobre o Fluminense, e antes disso o time empatou em 2 a 2 com o Santos. Ao todo, o rubro-negro marcou seis gols e sofreu quatro nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Flamengo por 2 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco jogos entre as equipes — incluindo Brasileirão e Copa do Brasil — o Flamengo venceu quatro vezes e o Bahia uma, com o triunfo baiano registrado em outubro de 2025 por 1 a 0.

Classificação

No Brasileirão, o Flamengo lidera a competição e chega a Salvador com a obrigação de manter a ponta. O Bahia ocupa a quinta colocação, em posição que ainda permite sonhar com objetivos maiores, mas que exige regularidade para não perder terreno para os rivais diretos.

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