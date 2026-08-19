Série B - Rodada 23 19 de ago. de 2026 - 18:30

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Notícias e prováveis escalações

O técnico Allan Aal não tem desfalques ou retornos confirmados divulgados para o Avaí. Não há informações sobre lesionados ou suspensos no momento, e o provável time titular também não foi divulgado. Os dados serão atualizados conforme novas informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

No Sport, o treinador Gilmar Dal Pozzo também não tem baixas ou novidades confirmadas no boletim médico. Assim como o adversário, o clube pernambucano não divulgou o time provável. Acompanhe para mais atualizações conforme a partida se aproxima.

Retrospecto recente

O Avaí soma dois empates, duas derrotas e uma vitória nos últimos cinco jogos pela Série B, com um retrospecto de 1V-1E-2D nos quatro compromissos anteriores à rodada mais recente. A equipe venceu o Operário-PR por 2 a 1 na última partida, mas antes havia perdido para CRB (0-1) e Juventude (1-0). O time também empatou com o São Bernardo por 1 a 1 e venceu o América-MG por 2 a 1 ao longo desse período. Ao todo, o Avaí marcou cinco gols e sofreu seis nessas cinco rodadas.

O Sport apresenta desempenho mais sólido, com duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. Os pernambucanos venceram Londrina por 2 a 1 na última rodada e Vila Nova-GO por 1 a 0 antes disso. Os demais resultados foram empates contra Cuiabá (1-1), Goiás (1-1) e Operário-PR (2-2). O clube marcou sete gols e cedeu seis no período, mantendo uma sequência de invencibilidade que reforça sua candidatura ao acesso.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, quando Sport e Avaí empataram por 2 a 2 na Ilha do Retiro. Antes disso, o Avaí venceu o Sport por 2 a 0 em setembro de 2024, também pela segunda divisão. Nos cinco confrontos registrados na base de dados, o Sport soma duas vitórias, o Avaí também conta com dois triunfos, e um jogo terminou empatado — além dos dois empates já citados, o Sport venceu por 2 a 1 em junho de 2023.

Classificação

Na tabela da Série B, o Sport ocupa a sexta posição, dentro do grupo de acesso, enquanto o Avaí aparece na 17ª colocação, na zona de rebaixamento.

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