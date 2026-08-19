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Série B
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Avaí x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Avaí x Sport
Avaí
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Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Avaí e Sport, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 23

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Avaí x Sport

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Avaí
AVF
Formação
Sport crest
Sport
SPO
Sport crest
Sport
SPO

Técnico

  • A. Aal

O técnico Allan Aal não tem desfalques ou retornos confirmados divulgados para o Avaí. Não há informações sobre lesionados ou suspensos no momento, e o provável time titular também não foi divulgado. Os dados serão atualizados conforme novas informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

No Sport, o treinador Gilmar Dal Pozzo também não tem baixas ou novidades confirmadas no boletim médico. Assim como o adversário, o clube pernambucano não divulgou o time provável. Acompanhe para mais atualizações conforme a partida se aproxima.

Retrospecto recente

AVF

AVF - Sequência

SAB
E1-1
AMM
V2-1
JUV
D1-0
CRB
D0-1
OPF
V1-2
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SPO

SPO - Sequência

OPF
E2-2
GOI
E1-1
CUI
E1-1
VLN
V0-1
LON
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Avaí soma dois empates, duas derrotas e uma vitória nos últimos cinco jogos pela Série B, com um retrospecto de 1V-1E-2D nos quatro compromissos anteriores à rodada mais recente. A equipe venceu o Operário-PR por 2 a 1 na última partida, mas antes havia perdido para CRB (0-1) e Juventude (1-0). O time também empatou com o São Bernardo por 1 a 1 e venceu o América-MG por 2 a 1 ao longo desse período. Ao todo, o Avaí marcou cinco gols e sofreu seis nessas cinco rodadas.

O Sport apresenta desempenho mais sólido, com duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. Os pernambucanos venceram Londrina por 2 a 1 na última rodada e Vila Nova-GO por 1 a 0 antes disso. Os demais resultados foram empates contra Cuiabá (1-1), Goiás (1-1) e Operário-PR (2-2). O clube marcou sete gols e cedeu seis no período, mantendo uma sequência de invencibilidade que reforça sua candidatura ao acesso.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

AvaíEmpateSport
1
2
2
Série B
Sport badge
Sport
SPO
2
Avaí badge
Avaí
AVF
2
FJ
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
0
Sport badge
Sport
SPO
2
FJ
Série B
Sport badge
Sport
SPO
1
Avaí badge
Avaí
AVF
2
FJ
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
2
Sport badge
Sport
SPO
2
FJ
Série B
Sport badge
Sport
SPO
2
Avaí badge
Avaí
AVF
1
FJ
7Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, quando Sport e Avaí empataram por 2 a 2 na Ilha do Retiro. Antes disso, o Avaí venceu o Sport por 2 a 0 em setembro de 2024, também pela segunda divisão. Nos cinco confrontos registrados na base de dados, o Sport soma duas vitórias, o Avaí também conta com dois triunfos, e um jogo terminou empatado — além dos dois empates já citados, o Sport venceu por 2 a 1 em junho de 2023.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2212732414+1043
V
D
E
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2312652412+1242
V
E
V
V
D
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2211472925+437
V
D
D
V
D
4
FortalezaFortalezaFOR
2210662420+436
E
E
V
D
V
5
Operário-PROperário-PROPF
2210573030035
D
D
D
V
E
6
SportSportSPO
2281132820+835
V
V
E
E
E
7
NovorizontinoNovorizontinoNOV
229763220+1234
E
D
V
D
D
8
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2281042419+534
V
V
E
V
E
9
CRBCRBCRB
229673232033
E
V
V
V
V
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
238962423+133
E
D
E
V
V
11
GoiásGoiásGOI
239592228-632
D
D
V
D
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
228683125+630
D
V
D
D
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
228682722+530
V
V
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
238692726+130
V
E
E
E
V
15
CuiabáCuiabáCUI
2261151917+229
V
E
E
D
D
16
CearáCearáCEA
2367102329-625
D
D
V
V
D
17
AvaíAvaíAVF
2265112329-623
V
D
D
V
E
18
LondrinaLondrinaLON
2356122834-621
E
D
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2225151636-2011
D
D
V
D
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2224161642-2610
E
D
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Sport ocupa a sexta posição, dentro do grupo de acesso, enquanto o Avaí aparece na 17ª colocação, na zona de rebaixamento.

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