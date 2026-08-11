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Série B
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Avaí x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Avaí x CRB
Avaí
CRB
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Avaí e CRB, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 21

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Avaí x CRB

Avaí crest
Avaí
AVF
Formação
CRB crest
CRB
CRB
CRB crest
CRB
CRB

Técnico

  • A. Aal

O Avaí tem Allan Aal no comando técnico, mas a comissão não divulgou informações sobre desfalques por lesão ou suspensão até o momento. Escalação provável também não foi confirmada. O CRB é treinado por Fabio Matias, e o clube alagoano igualmente não apresentou lista de lesionados, suspensos ou provável time titular. Mais detalhes devem ser divulgados conforme a data do jogo se aproxima.

Retrospecto recente

AVF

AVF - Sequência

BSP
D3-1
NAU
V2-0
SAB
E1-1
AMM
V2-1
JUV
D1-0
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CRB

CRB - Sequência

LON
D5-0
GOI
E2-2
NAU
V2-1
CEA
V0-1
VLN
V2-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Avaí registra dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A derrota mais recente foi para o Juventude por 1 a 0, em 28 de julho. O time também perdeu para o Botafogo-SP por 3 a 1, mas venceu o América-MG por 2 a 1 e o Náutico por 2 a 0 no período. No total, o Leão marcou sete gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O CRB chega em melhor momento, com três vitórias, um empate e uma derrota nos cinco jogos mais recentes. O triunfo mais recente foi sobre o Vila Nova-GO por 2 a 0, em 27 de julho. O Regatas também venceu o Ceará por 1 a 0 fora de casa e o Náutico por 2 a 1, além de ter empatado com o Goiás em 2 a 2. A única derrota foi a goleada sofrida diante do Londrina por 5 a 0, em 4 de julho. O time anotou seis gols e sofreu oito no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

AvaíEmpateCRB
4
0
1
Série B
CRB badge
CRB
CRB
0
Avaí badge
Avaí
AVF
1
FJ
Série B
CRB badge
CRB
CRB
1
Avaí badge
Avaí
AVF
0
FJ
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
1
CRB badge
CRB
CRB
0
FJ
Série B
CRB badge
CRB
CRB
1
Avaí badge
Avaí
AVF
2
FJ
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
2
CRB badge
CRB
CRB
1
FJ
6Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 2 de abril de 2026, pela Série B, com vitória do Avaí por 1 a 0 jogando no estádio do CRB. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Avaí venceu três vezes, o CRB venceu uma e houve uma derrota do Avaí, com o placar agregado favorecendo o time catarinense.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2111732314+940
D
E
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2111552312+1138
V
V
D
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2110562420+435
E
V
D
V
D
4
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
5
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2110472725+234
D
D
V
D
D
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
219663220+1233
D
V
D
D
D
7
GoiásGoiásGOI
219572226-432
V
D
E
V
E
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
218852421+332
E
V
V
E
V
9
SportSportSPO
2171132619+732
V
E
E
E
E
10
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2171042118+331
V
E
V
E
E
11
São BernardoSão BernardoSAB
218673124+730
V
D
D
E
E
12
CRBCRBCRB
208573132-129
V
V
V
E
D
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
217682622+427
V
D
V
E
E
14
NáuticoNáuticoNAU
217592525026
E
E
V
D
D
15
CuiabáCuiabáCUI
2151151616026
E
E
D
D
E
16
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
17
LondrinaLondrinaLON
2155112732-520
D
D
D
E
E
18
AvaíAvaíAVF
2055102127-620
D
V
E
V
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2123161541-269
D
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Avaí ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o CRB está em 9º lugar.

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