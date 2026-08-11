Série B - Rodada 21 11 de ago. de 2026 - 18:30

Como assistir Avaí x CRB online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Avaí tem Allan Aal no comando técnico, mas a comissão não divulgou informações sobre desfalques por lesão ou suspensão até o momento. Escalação provável também não foi confirmada. O CRB é treinado por Fabio Matias, e o clube alagoano igualmente não apresentou lista de lesionados, suspensos ou provável time titular. Mais detalhes devem ser divulgados conforme a data do jogo se aproxima.

Retrospecto recente

O Avaí registra dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A derrota mais recente foi para o Juventude por 1 a 0, em 28 de julho. O time também perdeu para o Botafogo-SP por 3 a 1, mas venceu o América-MG por 2 a 1 e o Náutico por 2 a 0 no período. No total, o Leão marcou sete gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O CRB chega em melhor momento, com três vitórias, um empate e uma derrota nos cinco jogos mais recentes. O triunfo mais recente foi sobre o Vila Nova-GO por 2 a 0, em 27 de julho. O Regatas também venceu o Ceará por 1 a 0 fora de casa e o Náutico por 2 a 1, além de ter empatado com o Goiás em 2 a 2. A única derrota foi a goleada sofrida diante do Londrina por 5 a 0, em 4 de julho. O time anotou seis gols e sofreu oito no período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 2 de abril de 2026, pela Série B, com vitória do Avaí por 1 a 0 jogando no estádio do CRB. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Avaí venceu três vezes, o CRB venceu uma e houve uma derrota do Avaí, com o placar agregado favorecendo o time catarinense.

Classificação

Na tabela da Série B, o Avaí ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o CRB está em 9º lugar.

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