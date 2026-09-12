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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-MG x Fluminense

Técnico

  • E. Dominguez

Eduardo Dominguez comanda o Atlético-MG para este duelo sem informações confirmadas de lesionados ou suspensos até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube, e atualizações serão adicionadas conforme o jogo se aproxima.

Marcao também não confirmou o time titular do Fluminense, e não há registros de desfalques por lesão ou suspensão no elenco visitante. A escalação deverá ser conhecida apenas perto do apito inicial.

Retrospecto recente

CAM

CAM - Sequência

CRU
E1-1
VIT
V2-1
CRU
V2-1
SAP
D2-0
SAN
D2-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FLU

FLU - Sequência

INR
V1-1
REM
V2-1
APR
E3-3
VAS
V1-0
CAP
V2-0
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Atlético-MG somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Santos na Copa Sul-Americana. Antes disso, o Galo também perdeu por 2 a 0 para o São Paulo no Brasileirão. No período, a equipe marcou seis gols e sofreu seis.

O Fluminense, por sua vez, vive fase oposta: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Platense por 2 a 0 na Copa Libertadores no encontro mais recente, após bater o Vasco por 1 a 0 no Brasileirão. O Tricolor marcou nove gols e sofreu quatro nesse intervalo, demonstrando solidez defensiva e eficiência no ataque.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético-MGEmpateFluminense
2
0
3
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
3
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
3
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
FJ
Copa Libertadores
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
FJ
Copa Libertadores
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 21 de março de 2026, pelo Brasileirão, quando o Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Fluminense leva vantagem com três vitórias contra duas do Atlético-MG, com os jogos produzindo um total de onze gols.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2616645121+3054
V
V
V
D
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2615834521+2453
E
E
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2612954032+845
V
E
V
V
E
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2612683837+142
V
D
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2710893738-138
E
D
V
V
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2510693230+236
D
V
E
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
25105103128+335
D
D
V
E
D
10
São PauloSão PauloSAP
2596103128+333
V
V
D
E
D
11
VitóriaVitóriaVIT
2695122537-1232
V
D
D
V
D
12
CorinthiansCorinthiansCOR
2688102727032
D
D
D
D
V
13
SantosSantosSAN
258893738-132
V
V
E
V
D
14
BotafogoBotafogoBOT
2587103740-331
E
D
D
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2577112733-628
D
V
D
D
V
16
MirassolMirassolMIR
2677122940-1128
V
D
E
E
D
17
VascoVascoVAS
2567122740-1325
D
V
D
D
E
18
InternacionalInternacionalINT
26510112834-625
D
D
E
E
E
19
RemoRemoREM
2658133043-1323
D
D
D
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2538142750-2317
V
D
V
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a oitava posição, enquanto o Fluminense está em quarto lugar na tabela.

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