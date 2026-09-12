Brasileirão - Rodada 27 12 de set. de 2026 - 15:00

Como assistir Atlético-MG x Fluminense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Eduardo Dominguez comanda o Atlético-MG para este duelo sem informações confirmadas de lesionados ou suspensos até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube, e atualizações serão adicionadas conforme o jogo se aproxima.

Marcao também não confirmou o time titular do Fluminense, e não há registros de desfalques por lesão ou suspensão no elenco visitante. A escalação deverá ser conhecida apenas perto do apito inicial.

Retrospecto recente

O Atlético-MG somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Santos na Copa Sul-Americana. Antes disso, o Galo também perdeu por 2 a 0 para o São Paulo no Brasileirão. No período, a equipe marcou seis gols e sofreu seis.

O Fluminense, por sua vez, vive fase oposta: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Platense por 2 a 0 na Copa Libertadores no encontro mais recente, após bater o Vasco por 1 a 0 no Brasileirão. O Tricolor marcou nove gols e sofreu quatro nesse intervalo, demonstrando solidez defensiva e eficiência no ataque.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 21 de março de 2026, pelo Brasileirão, quando o Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Fluminense leva vantagem com três vitórias contra duas do Atlético-MG, com os jogos produzindo um total de onze gols.

Classificação

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a oitava posição, enquanto o Fluminense está em quarto lugar na tabela.

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