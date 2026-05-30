







Como assistir Athletico Paranaense x Mirassol online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Athletico Paranaense e Mirassol pelo Brasileirão tem transmissão confirmada. Confira abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para assistir ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





O técnico do Athletico Paranaense, Odair Hellmann, não tem lesionados ou suspensos confirmados para esta partida. Nenhum provável escalado foi divulgado até o momento, e as informações serão atualizadas conforme o jogo se aproximar.

No Mirassol, Rafael Guanaes também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Assim como no time adversário, não há escalação provável disponível, e mais novidades sobre o elenco são esperadas na véspera do confronto.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Athletico Paranaense soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi contra o Remo, por 1 a 0, em 24 de maio pelo Brasileirão. Antes disso, o Furacão empatou em 1 a 1 com o Flamengo na liga e ficou no 0 a 0 com o Atlético-GO na Copa do Brasil. A única derrota no período foi para o Vasco, por 1 a 0, e um empate sem gols com o Grêmio completa a sequência. O time marcou dois gols e sofreu dois nos últimos cinco compromissos.

O Mirassol venceu três dos últimos cinco jogos, mas chegou a esta partida após uma derrota. O resultado mais recente foi uma eliminação para o Lanús por 1 a 0 na Copa Libertadores, em 26 de maio. Antes disso, o time bateu o Fluminense por 1 a 0 no Brasileirão em 23 de maio e venceu o Always Ready por 2 a 1 na Libertadores. Uma derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG na liga e uma vitória sobre o Bragantino por 2 a 1 na Copa do Brasil completam o ciclo. O Mirassol marcou cinco gols e sofreu cinco nesse intervalo.





Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Athletico Paranaense e Mirassol no conjunto de dados disponível. O histórico entre as equipes não pode ser detalhado com base nas informações fornecidas.





Classificação

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a quarta posição, enquanto o Mirassol está em 18º, dentro da zona de rebaixamento.









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