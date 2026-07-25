Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Brasileirão
team-logoAthletico Paranaense
team-logoInternacional
Assista aqui! GloboplayAssista aqui! Zapping
GOAL-e

Traduzido por

Athletico Paranaense x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Athletico Paranaense x Internacional
Athletico Paranaense
Internacional
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Athletico Paranaense e Internacional, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


Como assistir Athletico Paranaense x Internacional online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Globoplay

Globoplay

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

Premiere

Premiere

Assista aqui


A partida entre Athletico Paranaense e Internacional tem transmissão confirmada. Confira abaixo os canais e serviços de streaming disponíveis para acompanhar o jogo ao vivo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Athletico Paranaense x Internacional

Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
Formação
Internacional crest
Internacional
INT
Internacional crest
Internacional
INT

Técnico

  • O. Hellmann

O técnico Odair Hellmann não tem lesionados ou suspensos confirmados no elenco do Athletico Paranaense para este confronto. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Internacional, Paulo Pezzolano também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Da mesma forma, o time titular projetado ainda não foi anunciado oficialmente. Mais detalhes sobre o grupo colorado devem surgir nas horas anteriores ao apito inicial.

Retrospecto recente

APR

APR - Sequência

ATG
V0-0
FLA
E1-1
REM
V1-2
MIR
V1-0
SAP
V1-2
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
INT

INT - Sequência

ATH
V3-2
VAS
V4-1
VIT
D2-0
BGT
D3-1
CRU
D1-2
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Athletico Paranaense soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições, um retrospecto que coloca o clube entre os mais regulares do período. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo no Brasileirão, em 23 de julho. Antes disso, o time bateu o Mirassol por 1 a 0 e o Remo por 2 a 1 fora de casa. O único tropeço foi o empate em 1 a 1 com o Flamengo. No cômputo geral das cinco partidas, o Furacão marcou cinco gols e sofreu quatro.

O Internacional apresenta desempenho bem menos consistente. A equipe de Pezzolano registra duas vitórias, uma sobre o Vasco por 4 a 1 no Brasileirão, e três derrotas nas últimas cinco partidas. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Cruzeiro, em 23 de julho. O time também perdeu para o Bragantino por 3 a 1 e para o Vitória por 2 a 0. Nos cinco jogos, o Inter marcou dez gols mas cedeu dez também, um equilíbrio que expõe as fragilidades defensivas do grupo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 28 de janeiro de 2026, pelo Brasileirão, com o Internacional como mandante: o Athletico venceu por 1 a 0. Antes disso, os times empataram em 2 a 2 em Porto Alegre, em agosto de 2024. Nos últimos cinco jogos entre eles, o Athletico Paranaense leva vantagem, com três vitórias contra uma do Internacional, além de um empate.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
1913513314+1944
V
V
V
E
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1811433516+1937
V
V
D
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
1910362619+733
V
V
V
E
D
4
FluminenseFluminenseFLU
199552924+532
E
E
D
V
E
5
BragantinoBragantinoBGT
199372620+630
E
V
V
V
D
6
BahiaBahiaBAH
198652824+430
E
V
V
D
E
7
CorinthiansCorinthiansCOR
197662119+227
V
V
V
D
V
8
CruzeiroCruzeiroCRU
197662629-327
V
E
V
E
V
9
BotafogoBotafogoBOT
197573332+126
E
V
D
E
V
10
CoritibaCoritibaCOR
197572527-226
D
D
V
V
E
11
VitóriaVitóriaVIT
197572225-326
E
V
D
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
197482422+225
D
D
E
D
D
13
Atlético-MGAtlético-MGCAM
197482324-125
E
V
D
V
E
14
InternacionalInternacionalINT
195682224-221
D
D
D
V
E
15
SantosSantosSAN
195682731-421
D
V
D
D
V
16
GrêmioGrêmioGRE
195682125-421
D
D
V
E
D
17
VascoVascoVAS
195592230-820
D
D
D
D
V
18
MirassolMirassolMIR
185492025-519
V
D
V
D
E
19
RemoRemoREM
194692132-1118
D
V
D
V
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
1916121739-229
D
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a terceira colocação, enquanto o Internacional aparece na 14ª posição da tabela.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google