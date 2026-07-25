



Como assistir Athletico Paranaense x Internacional online - Canais de TV e transmissões ao vivo





A partida entre Athletico Paranaense e Internacional tem transmissão confirmada. Confira abaixo os canais e serviços de streaming disponíveis para acompanhar o jogo ao vivo.

Notícias e prováveis escalações

O técnico Odair Hellmann não tem lesionados ou suspensos confirmados no elenco do Athletico Paranaense para este confronto. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Internacional, Paulo Pezzolano também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Da mesma forma, o time titular projetado ainda não foi anunciado oficialmente. Mais detalhes sobre o grupo colorado devem surgir nas horas anteriores ao apito inicial.

Retrospecto recente

O Athletico Paranaense soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições, um retrospecto que coloca o clube entre os mais regulares do período. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo no Brasileirão, em 23 de julho. Antes disso, o time bateu o Mirassol por 1 a 0 e o Remo por 2 a 1 fora de casa. O único tropeço foi o empate em 1 a 1 com o Flamengo. No cômputo geral das cinco partidas, o Furacão marcou cinco gols e sofreu quatro.

O Internacional apresenta desempenho bem menos consistente. A equipe de Pezzolano registra duas vitórias, uma sobre o Vasco por 4 a 1 no Brasileirão, e três derrotas nas últimas cinco partidas. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Cruzeiro, em 23 de julho. O time também perdeu para o Bragantino por 3 a 1 e para o Vitória por 2 a 0. Nos cinco jogos, o Inter marcou dez gols mas cedeu dez também, um equilíbrio que expõe as fragilidades defensivas do grupo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 28 de janeiro de 2026, pelo Brasileirão, com o Internacional como mandante: o Athletico venceu por 1 a 0. Antes disso, os times empataram em 2 a 2 em Porto Alegre, em agosto de 2024. Nos últimos cinco jogos entre eles, o Athletico Paranaense leva vantagem, com três vitórias contra uma do Internacional, além de um empate.

Classificação

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a terceira colocação, enquanto o Internacional aparece na 14ª posição da tabela.

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