Brasileirão - Rodada 25 30 de ago. de 2026 - 10:00

Como assistir Athletico Paranaense x Fluminense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico do Athletico Paranaense, Odair Hellmann, não tem desfalques confirmados para o confronto. Nenhuma lesão ou suspensão foi divulgada pelo clube até o momento, e a escalação provável ainda não foi anunciada. As informações serão atualizadas conforme se aproxima o dia do jogo.

No Fluminense, o treinador Marcão também não registra baixas confirmadas. Assim como o adversário, o Tricolor não divulgou lesionados, suspensos ou um provável time inicial. Mais novidades sobre o elenco serão adicionadas à medida que o confronto se aproximar.

Retrospecto recente

O Athletico Paranaense soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente veio diante do Botafogo, pelo Brasileirão, com placar de 3 a 2 em favor do Furacão. A equipe também venceu o Santos por 2 a 0 e empatou com o Bragantino em 1 a 1 no campeonato. O único revés foi a goleada por 4 a 0 sofrida para o Vitória na Copa do Brasil. No total, o Athletico marcou nove gols e sofreu oito nesses cinco compromissos.

O Fluminense chega com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos — sem nenhuma derrota nesse período. O triunfo mais recente foi sobre o Remo por 2 a 1, pelo Brasileirão. Antes disso, o Tricolor bateu o Palmeiras por 3 a 2 e venceu o Independiente Rivadavia por 1 a 1 na Copa Libertadores, resultado que lhe garantiu a classificação. Os empates vieram contra o Independiente Rivadavia (0 a 0) e o Botafogo (1 a 1). O Fluminense marcou sete gols e sofreu cinco nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Fluminense venceu o Athletico Paranaense por 3 a 2 pelo Brasileirão. Antes disso, os times empataram em 1 a 1 em dezembro de 2024, e o Fluminense levou a melhor novamente em outubro do mesmo ano, com vitória por 1 a 0. Nos cinco jogos mais recentes entre os dois clubes, o Fluminense venceu três vezes, com um empate e uma derrota, somando sete gols marcados contra cinco sofridos.

Classificação

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a terceira posição, enquanto o Fluminense aparece logo atrás, em quarto lugar.

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