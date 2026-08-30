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Athletico Paranaense x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Athletico Paranaense x Fluminense
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Athletico Paranaense x Fluminense

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Athletico Paranaense
APR
Formação
Fluminense crest
Fluminense
FLU
Fluminense crest
Fluminense
FLU

Técnico

  • O. Hellmann

O técnico do Athletico Paranaense, Odair Hellmann, não tem desfalques confirmados para o confronto. Nenhuma lesão ou suspensão foi divulgada pelo clube até o momento, e a escalação provável ainda não foi anunciada. As informações serão atualizadas conforme se aproxima o dia do jogo.

No Fluminense, o treinador Marcão também não registra baixas confirmadas. Assim como o adversário, o Tricolor não divulgou lesionados, suspensos ou um provável time inicial. Mais novidades sobre o elenco serão adicionadas à medida que o confronto se aproximar.

Retrospecto recente

APR

APR - Sequência

VIT
V2-0
VIT
D4-0
SAN
V0-2
BGT
E1-1
BOT
V2-3
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FLU

FLU - Sequência

BOT
E1-1
INR
E0-0
SEP
V3-2
INR
V1-1
REM
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Athletico Paranaense soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente veio diante do Botafogo, pelo Brasileirão, com placar de 3 a 2 em favor do Furacão. A equipe também venceu o Santos por 2 a 0 e empatou com o Bragantino em 1 a 1 no campeonato. O único revés foi a goleada por 4 a 0 sofrida para o Vitória na Copa do Brasil. No total, o Athletico marcou nove gols e sofreu oito nesses cinco compromissos.

O Fluminense chega com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos — sem nenhuma derrota nesse período. O triunfo mais recente foi sobre o Remo por 2 a 1, pelo Brasileirão. Antes disso, o Tricolor bateu o Palmeiras por 3 a 2 e venceu o Independiente Rivadavia por 1 a 1 na Copa Libertadores, resultado que lhe garantiu a classificação. Os empates vieram contra o Independiente Rivadavia (0 a 0) e o Botafogo (1 a 1). O Fluminense marcou sete gols e sofreu cinco nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Athletico ParanaenseEmpateFluminense
0
2
3
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
3
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
FJ
5Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o Fluminense venceu o Athletico Paranaense por 3 a 2 pelo Brasileirão. Antes disso, os times empataram em 1 a 1 em dezembro de 2024, e o Fluminense levou a melhor novamente em outubro do mesmo ano, com vitória por 1 a 0. Nos cinco jogos mais recentes entre os dois clubes, o Fluminense venceu três vezes, com um empate e uma derrota, somando sete gols marcados contra cinco sofridos.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2415634420+2451
V
D
E
V
D
2
FlamengoFlamengoFLA
2313644521+2445
D
V
V
E
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2413563422+1244
V
E
V
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2411853629+741
V
V
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
6
BahiaBahiaBAH
2491053428+637
V
E
E
E
E
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2410683228+436
V
E
V
E
V
8
BragantinoBragantinoBGT
2410592925+435
D
V
E
D
E
9
CoritibaCoritibaCOR
249783031-134
V
E
V
D
E
10
CorinthiansCorinthiansCOR
248882624+232
D
D
V
E
E
11
São PauloSão PauloSAP
2486102928+130
V
D
E
D
E
12
BotafogoBotafogoBOT
238693737030
D
D
E
V
E
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
236893336-326
E
V
D
E
D
15
GrêmioGrêmioGRE
2367102431-725
D
D
V
E
D
16
VascoVascoVAS
2467112739-1225
V
D
D
E
E
17
InternacionalInternacionalINT
2451092428-425
E
E
E
E
D
18
MirassolMirassolMIR
2366112636-1024
E
D
D
V
E
19
RemoRemoREM
2458112839-1123
D
E
E
D
V
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2328132446-2214
V
E
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a terceira posição, enquanto o Fluminense aparece logo atrás, em quarto lugar.

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