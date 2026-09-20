Brasileirão - Rodada 28 20 de set. de 2026 - 18:30

Como assistir Athletico Paranaense x Bahia online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Odair Hellmann não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão divulgados para o Athletico Paranaense. O provável time titular ainda não foi anunciado, e mais informações devem ser divulgadas próximo ao início da partida.

No Bahia, Rogerio Ceni também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão no momento. O time provável ainda não foi definido oficialmente, e atualizações serão incluídas conforme o confronto se aproxima.

Retrospecto recente

O Athletico Paranaense somou um empate, uma derrota, dois empates e uma vitória nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, com um aproveitamento irregular. A equipe venceu o Botafogo por 3 a 2, mas perdeu para o Cruzeiro por 3 a 1 e empatou com Coritiba, Fluminense e Bragantino. No total, o Furacão marcou 13 gols e sofreu 11 nesse período.

O Bahia, por sua vez, registrou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos do campeonato. A equipe de Rogerio Ceni venceu o Remo por 2 a 1 na rodada mais recente e também bateu Bragantino por 3 a 2 fora de casa. O tricolor marcou 10 gols e sofreu 9 nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 1º de abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Bahia por 3 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros registrados entre os clubes, o Bahia leva vantagem, com três vitórias contra duas do Athletico Paranaense, além de um empate por 1 a 1 em novembro de 2024.

Classificação

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a terceira posição e o Bahia está em quarto, o que transforma este confronto em um duelo direto entre equipes que disputam os primeiros lugares da competição.

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