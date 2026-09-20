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Athletico Paranaense x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Athletico Paranaense x Bahia

Técnico

  • O. Hellmann

O técnico Odair Hellmann não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão divulgados para o Athletico Paranaense. O provável time titular ainda não foi anunciado, e mais informações devem ser divulgadas próximo ao início da partida.

No Bahia, Rogerio Ceni também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão no momento. O time provável ainda não foi definido oficialmente, e atualizações serão incluídas conforme o confronto se aproxima.

Retrospecto recente

APR

APR - Sequência

BGT
E1-1
BOT
V2-3
FLU
E3-3
CRU
D3-1
COR
E3-3
Gol marcado (sofrido)
11/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
BAH

BAH - Sequência

CHA
E3-3
VIT
V0-2
INT
V3-2
BGT
V2-3
REM
V2-1
Gol marcado (sofrido)
13/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Athletico Paranaense somou um empate, uma derrota, dois empates e uma vitória nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, com um aproveitamento irregular. A equipe venceu o Botafogo por 3 a 2, mas perdeu para o Cruzeiro por 3 a 1 e empatou com Coritiba, Fluminense e Bragantino. No total, o Furacão marcou 13 gols e sofreu 11 nesse período.

O Bahia, por sua vez, registrou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos do campeonato. A equipe de Rogerio Ceni venceu o Remo por 2 a 1 na rodada mais recente e também bateu Bragantino por 3 a 2 fora de casa. O tricolor marcou 10 gols e sofreu 9 nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Athletico ParanaenseEmpateBahia
1
2
2
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
3
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
Bahia badge
Bahia
BAH
3
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
Bahia badge
Bahia
BAH
0
FJ
5Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 1º de abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Bahia por 3 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros registrados entre os clubes, o Bahia leva vantagem, com três vitórias contra duas do Athletico Paranaense, além de um empate por 1 a 1 em novembro de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2717645322+3157
V
V
V
V
D
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2716834721+2656
V
E
E
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
BahiaBahiaBAH
27121054233+946
V
V
V
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
2712964135+645
D
V
E
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2712693939042
D
V
D
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2711793632+440
E
V
D
V
E
8
SantosSantosSAN
2710894140+138
V
V
V
V
E
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
BragantinoBragantinoBGT
26106103229+336
E
D
D
V
E
11
São PauloSão PauloSAP
27106113230+236
V
D
V
V
D
12
BotafogoBotafogoBOT
2898114145-435
D
V
E
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2796122739-1233
E
V
D
D
V
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2788112829-132
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2888123342-932
V
E
V
D
E
16
VascoVascoVAS
2787123441-731
V
V
D
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
2777133038-828
D
D
D
V
D
18
InternacionalInternacionalINT
28610123036-628
D
V
D
D
E
19
RemoRemoREM
2858153247-1523
D
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2739152953-2418
E
D
V
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a terceira posição e o Bahia está em quarto, o que transforma este confronto em um duelo direto entre equipes que disputam os primeiros lugares da competição.

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