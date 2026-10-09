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team-logoArsenal
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Arsenal x Leeds: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Arsenal x Leeds
Arsenal
Leeds
Premier League

Saiba onde vai passar o jogo entre Arsenal e Leeds, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Premier League - Rodada 6
Emirates Stadium

Como assistir Arsenal x Leeds online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Arsenal x Leeds

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formação
Leeds crest
Leeds
LEE
3-5-2
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriC. MosqueraC. MosqueraJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielM. OedegaardM. OedegaardM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyE. EzeE. EzeB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceV. GyoekeresV. GyoekeresJ. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachE. AmpaduE. AmpaduD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. Okafor
Leeds crest
Leeds
LEE
4-2-3-1
Arsenal

Time titular

Leeds

Técnico

  • M. Arteta
  • D. Farke

O Arsenal enfrenta um longo boletim médico. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz, Christos Tzolis, Ezri Konsa e Max Dowman estão todos fora por lesão. A escalação provável de Arteta conta com David Raya no gol, linha defensiva formada por Riccardo Calafiori, Piero Hincapie, Jurrien Timber e Gabriel, meio-campo com Martin Oedegaard e Bruno Guimaraes, e ataque com Noni Madueke, Bukayo Saka, Eberechi Eze e Viktor Gyoekeres.

No Leeds, Daniel Farke também não pode contar com Mateo Joseph, Joe Rodon, Harry Wilson e Jean Bahoya. A provável escalação visitante tem James Trafford no gol, defesa com Nico Elvedi, Tarik Muharemovic, James Justin e Gabriel Gudmundsson, e setor ofensivo encabeçado por Dominic Calvert-Lewin e Noah Okafor.

Retrospecto recente

ARS

ARS - Sequência

CHE
V2-1
NAP
V0-1
SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
D3-0
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
LEE

LEE - Sequência

BRE
E1-1
BHA
E1-1
CHE
D6-3
NEW
V4-1
CRY
E0-0
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Arsenal soma três vitórias, uma derrota e nenhum empate nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi para o Brighton por 3 a 0 na Premier League, resultado que interrompeu uma sequência positiva. Nos outros compromissos, os Gunners venceram o Ipswich por 4 a 2 na Copa da Liga, o Sunderland por 2 a 0 e o Chelsea por 2 a 1 na liga, além do Napoli por 1 a 0 na Champions League. No total, a equipe marcou nove gols e sofreu seis nesse período.

O Leeds apresenta um desempenho sólido, com uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Crystal Palace. O destaque do período foi a goleada sobre o Newcastle por 4 a 1. A equipe de Farke marcou sete gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

ArsenalEmpateLeeds
5
0
0
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FJ
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FJ
16Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes foi em janeiro de 2026, quando o Arsenal venceu o Leeds por 4 a 0 jogando fora de casa pela Premier League. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Arsenal venceu quatro e o Leeds nenhum, com um empate ainda a ser contabilizado nos registros disponíveis. No total desses confrontos, o Arsenal marcou 16 gols e sofreu apenas dois.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Arsenal ocupa a segunda posição, enquanto o Leeds está em quinto. A diferença de posições torna o duelo relevante para ambos: os Gunners precisam vencer para manter pressão sobre o líder, enquanto os visitantes buscam encostar no grupo de cima.

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