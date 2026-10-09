Como assistir Arsenal x Leeds online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Arsenal x Leeds
O Arsenal enfrenta um longo boletim médico. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz, Christos Tzolis, Ezri Konsa e Max Dowman estão todos fora por lesão. A escalação provável de Arteta conta com David Raya no gol, linha defensiva formada por Riccardo Calafiori, Piero Hincapie, Jurrien Timber e Gabriel, meio-campo com Martin Oedegaard e Bruno Guimaraes, e ataque com Noni Madueke, Bukayo Saka, Eberechi Eze e Viktor Gyoekeres.
No Leeds, Daniel Farke também não pode contar com Mateo Joseph, Joe Rodon, Harry Wilson e Jean Bahoya. A provável escalação visitante tem James Trafford no gol, defesa com Nico Elvedi, Tarik Muharemovic, James Justin e Gabriel Gudmundsson, e setor ofensivo encabeçado por Dominic Calvert-Lewin e Noah Okafor.
Retrospecto recente
O Arsenal soma três vitórias, uma derrota e nenhum empate nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi para o Brighton por 3 a 0 na Premier League, resultado que interrompeu uma sequência positiva. Nos outros compromissos, os Gunners venceram o Ipswich por 4 a 2 na Copa da Liga, o Sunderland por 2 a 0 e o Chelsea por 2 a 1 na liga, além do Napoli por 1 a 0 na Champions League. No total, a equipe marcou nove gols e sofreu seis nesse período.
O Leeds apresenta um desempenho sólido, com uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Crystal Palace. O destaque do período foi a goleada sobre o Newcastle por 4 a 1. A equipe de Farke marcou sete gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.
Últimos confrontos diretos
Confrontos
O confronto mais recente entre os dois clubes foi em janeiro de 2026, quando o Arsenal venceu o Leeds por 4 a 0 jogando fora de casa pela Premier League. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Arsenal venceu quatro e o Leeds nenhum, com um empate ainda a ser contabilizado nos registros disponíveis. No total desses confrontos, o Arsenal marcou 16 gols e sofreu apenas dois.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
D
V
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|+11
|10
V
V
E
D
V
|4
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|+6
|9
V
E
E
E
V
|5
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|+4
|9
E
V
E
E
V
|6
|5
|2
|3
|0
|7
|4
|+3
|9
V
E
V
E
E
|7
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|+3
|9
V
E
E
E
V
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
D
E
E
V
V
|9
|5
|2
|2
|1
|9
|9
|0
|8
V
D
E
V
E
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
D
E
D
V
V
|11
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
D
V
D
D
V
|12
|5
|1
|2
|2
|8
|8
|0
|5
E
D
E
V
D
|13
|5
|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|5
D
V
E
E
D
|14
|5
|1
|1
|3
|6
|10
|-4
|4
D
D
E
V
D
|15
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
E
D
V
D
D
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|-5
|4
V
D
E
D
D
|17
|5
|0
|3
|2
|6
|8
|-2
|3
D
E
E
E
D
|18
|5
|1
|0
|4
|1
|10
|-9
|3
V
D
D
D
D
|19
|5
|0
|2
|3
|5
|8
|-3
|2
E
E
D
D
D
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
D
E
E
D
D
Na tabela da Premier League, o Arsenal ocupa a segunda posição, enquanto o Leeds está em quinto. A diferença de posições torna o duelo relevante para ambos: os Gunners precisam vencer para manter pressão sobre o líder, enquanto os visitantes buscam encostar no grupo de cima.
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