Premier League - Rodada 8 24 de out. de 2026 - 10:00 Emirates Stadium

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Notícias e prováveis escalações

Para o Arsenal, Mikel Arteta não poderá contar com William Saliba, Christos Tzolis, Piero Hincapie e Bukayo Saka, todos relacionados na lista de lesionados. O provável time titular do Arsenal tem: David Raya; Riccardo Calafiori, Ben White, Gabriel, Ezri Konsa; Martin Odegaard, Bruno Guimarães, Declan Rice; Eberechi Eze, Noni Madueke e Kai Havertz.

No lado do Everton, David Moyes não registra desfalques por lesão ou suspensão no momento. A escalação provável dos visitantes é: Jordan Pickford; Vitaliy Mykolenko, Jarrad Branthwaite, James Tarkowski, Ainsley Maitland-Niles; Jack Grealish, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, James Garner; Merlin Roehl e Thierno Barry. Atualizações poderão ser adicionadas conforme a aproximação do jogo.

Retrospecto recente

O Arsenal chega ao confronto com um retrospecto recente de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 contra o Bayern de Munique na Champions League, enquanto antes disso o time venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 fora de casa na Premier League. No total, os Gunners marcaram oito gols e sofreram seis nesse período.

O Everton, por sua vez, registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Chelsea. Os visitantes também empataram com o Hull por 2 a 2 e ficaram no 0 a 0 contra o Tottenham, totalizando quatro gols marcados e quatro sofridos no período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em março de 2026, quando o Arsenal venceu o Everton por 2 a 0 no Emirates Stadium pela Premier League. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Arsenal saiu vitorioso em três oportunidades, com um empate e uma derrota, somando sete gols marcados contra três sofridos.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Arsenal ocupa a segunda posição, enquanto o Everton está em oitavo — o que coloca os dois lados em momentos bem distintos da temporada, com o time da casa buscando pressionar a liderança e os visitantes tentando se aproximar do grupo de cima.

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