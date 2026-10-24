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Arsenal x Everton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Arsenal x Everton
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Arsenal x Everton

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
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Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceE. EzeE. EzeN. MaduekeN. MaduekeK. HavertzK. HavertzJ. PickfordJ. PickfordV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerM. RoehlM. RoehlT. BarryT. Barry
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Everton
EVE
4-2-3-1
Arsenal

Time titular

Everton

Técnico

  • M. Arteta
  • D. Moyes

Para o Arsenal, Mikel Arteta não poderá contar com William Saliba, Christos Tzolis, Piero Hincapie e Bukayo Saka, todos relacionados na lista de lesionados. O provável time titular do Arsenal tem: David Raya; Riccardo Calafiori, Ben White, Gabriel, Ezri Konsa; Martin Odegaard, Bruno Guimarães, Declan Rice; Eberechi Eze, Noni Madueke e Kai Havertz.

No lado do Everton, David Moyes não registra desfalques por lesão ou suspensão no momento. A escalação provável dos visitantes é: Jordan Pickford; Vitaliy Mykolenko, Jarrad Branthwaite, James Tarkowski, Ainsley Maitland-Niles; Jack Grealish, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, James Garner; Merlin Roehl e Thierno Barry. Atualizações poderão ser adicionadas conforme a aproximação do jogo.

Retrospecto recente

ARS

ARS - Sequência

BHA
D3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
NFO
V0-1
FCB
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
EVE

EVE - Sequência

TOT
E0-0
WOL
V1-0
IPS
V1-0
HUL
E2-2
CHE
D0-2
Gol marcado (sofrido)
4/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Arsenal chega ao confronto com um retrospecto recente de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 contra o Bayern de Munique na Champions League, enquanto antes disso o time venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 fora de casa na Premier League. No total, os Gunners marcaram oito gols e sofreram seis nesse período.

O Everton, por sua vez, registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Chelsea. Os visitantes também empataram com o Hull por 2 a 2 e ficaram no 0 a 0 contra o Tottenham, totalizando quatro gols marcados e quatro sofridos no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

ArsenalEmpateEverton
3
2
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
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Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
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Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
1
FJ
6Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em março de 2026, quando o Arsenal venceu o Everton por 2 a 0 no Emirates Stadium pela Premier League. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Arsenal saiu vitorioso em três oportunidades, com um empate e uma derrota, somando sete gols marcados contra três sofridos.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
10
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
17
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
E
D
E
E
18
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
19
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Arsenal ocupa a segunda posição, enquanto o Everton está em oitavo — o que coloca os dois lados em momentos bem distintos da temporada, com o time da casa buscando pressionar a liderança e os visitantes tentando se aproximar do grupo de cima.

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