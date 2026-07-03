



Copa do Mundo - Fase Final Miami Stadium





Como assistir Argentina x Cabo Verde online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Argentina e Cabo Verde pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais e plataformas disponíveis para assistir ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Do lado argentino, Lionel Scaloni não divulgou a escalação provável para o confronto, e não há lesionados ou suspensos confirmados no boletim oficial. As atualizações serão adicionadas conforme novas informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

Cabo Verde também não tem baixas confirmadas para a partida. O técnico Bubista mantém o grupo à disposição, e o time titular deverá ser definido próximo ao jogo. Mais detalhes serão acrescentados assim que o clube divulgar informações oficiais.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Argentina chega para as oitavas de final com cinco vitórias consecutivas, somando 11 gols marcados e apenas dois sofridos nesse período. A Albiceleste venceu Argélia (3 a 0) e Áustria (2 a 0) na fase de grupos antes de fechar com triunfo sobre a Jordânia por 3 a 1. Nos amistosos preparatórios, a seleção de Scaloni bateu Islândia por 3 a 0 e Honduras por 2 a 0, chegando ao torneio em sequência positiva.

Cabo Verde acumula dois triunfos e três empates nos últimos cinco jogos. Os Tubarões Azuis empataram sem gols com Espanha e Arábia Saudita e cederam empate por 2 a 2 ao Uruguai na Copa do Mundo. Antes do torneio, venceram Bermudas e Sérvia, ambos por 3 a 0. A equipe marcou seis gols e sofreu dois nesse recorte.





Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Argentina e Cabo Verde não estão disponíveis no histórico registrado. Esta é a primeira vez que as duas seleções se encontram em uma fase eliminatória de Copa do Mundo.





Classificação

Na Copa do Mundo 2026, Argentina lidera o Grupo J, enquanto Cabo Verde avançou como segundo colocado do Grupo H.









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