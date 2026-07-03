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Argentina x Cabo Verde: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Argentina x Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Argentina e Cabo Verde, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Argentina x Cabo Verde online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Argentina e Cabo Verde pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais e plataformas disponíveis para assistir ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Argentina x Cabo Verde

4-4-2
Argentina crest
Argentina
ARG
Formação
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-1-4-1
23E. Martinez26N. Molina13C. Romero6L. Martinez25F. Medina16T. Almada20A. Mac Allister24E. Fernandez7R. De Paul22L. Martinez10L. Messi1Vozinha13S. Lopes Cabral3Diney Borges22S. Moreira4R. Lopes14D. Duarte6K. Lenini20R. Mendes7J. Cabral10J. Monteiro19D. Rocha Livramento
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-4-2
Argentina

Time titular

Cabo Verde

Técnico

  • L. Scaloni
  • Bubista

Do lado argentino, Lionel Scaloni não divulgou a escalação provável para o confronto, e não há lesionados ou suspensos confirmados no boletim oficial. As atualizações serão adicionadas conforme novas informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

Cabo Verde também não tem baixas confirmadas para a partida. O técnico Bubista mantém o grupo à disposição, e o time titular deverá ser definido próximo ao jogo. Mais detalhes serão acrescentados assim que o clube divulgar informações oficiais.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

ARG

ARG - Sequência

HON
V2-0
ISL
V3-0
ARG
V3-0
AUT
V2-0
JOR
V1-3
Gol marcado (sofrido)
13/1
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
CPV

CPV - Sequência

SER
V3-0
BMU
V3-0
ESP
E0-0
URU
E2-2
KSA
E0-0
Gol marcado (sofrido)
8/2
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

A Argentina chega para as oitavas de final com cinco vitórias consecutivas, somando 11 gols marcados e apenas dois sofridos nesse período. A Albiceleste venceu Argélia (3 a 0) e Áustria (2 a 0) na fase de grupos antes de fechar com triunfo sobre a Jordânia por 3 a 1. Nos amistosos preparatórios, a seleção de Scaloni bateu Islândia por 3 a 0 e Honduras por 2 a 0, chegando ao torneio em sequência positiva.

Cabo Verde acumula dois triunfos e três empates nos últimos cinco jogos. Os Tubarões Azuis empataram sem gols com Espanha e Arábia Saudita e cederam empate por 2 a 2 ao Uruguai na Copa do Mundo. Antes do torneio, venceram Bermudas e Sérvia, ambos por 3 a 0. A equipe marcou seis gols e sofreu dois nesse recorte.


Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Argentina e Cabo Verde não estão disponíveis no histórico registrado. Esta é a primeira vez que as duas seleções se encontram em uma fase eliminatória de Copa do Mundo.


Classificação

Na Copa do Mundo 2026, Argentina lidera o Grupo J, enquanto Cabo Verde avançou como segundo colocado do Grupo H.



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