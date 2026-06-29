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Alemanha x Paraguai: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Alemanha x Paraguai
Alemanha
Paraguai
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Alemanha e Paraguai, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Alemanha x Paraguai online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Alemanha e Paraguai tem transmissão confirmada no Brasil. Confira os canais e plataformas disponíveis para assistir ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Alemanha x Paraguai

4-2-3-1
Alemanha crest
Alemanha
ALE
Formação
Paraguai crest
Paraguai
PAR
4-4-2
1M. Neuer6J. Kimmich2A. Ruediger22D. Raum4J. Tah17F. Wirtz5A. Pavlovic10J. Musiala23F. Nmecha19L. Sane7K. Havertz12O. Gill2G. Velazquez5F. Balbuena4J. Caceres6J. Alonso11Mauricio14A. Cubas10M. Almiron23M. Galarza19J. Enciso21G. Avalos
Paraguai crest
Paraguai
PAR
4-2-3-1
Alemanha

Time titular

Paraguai

Técnico

  • J. Nagelsmann
  • G. Alfaro

Lesões e suspensões

Na Alemanha, Julian Nagelsmann tem apenas uma baixa confirmada: Nico Schlotterbeck, lesionado, está fora da Copa do Mundo. O provável time titular conta com Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Pavlovic, Nmecha; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Não há suspensões registradas no elenco alemão.

No Paraguai, Gustavo Alfaro não poderá contar com Diego Gómez, suspenso. O treinador deve escalar: Gill; Velázquez, Balbuena, Cáceres, Alonso; Mauricio, Cubas, Almiron, Galarza; Enciso, Ávalos. Não há lesionados listados no plantel paraguaio. Mais informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões


Retrospecto recente

ALE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
16/5
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

PAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

A Alemanha registrou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Equador em 25 de junho, pela Copa do Mundo. Antes disso, a equipe venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 e aplicou 7 a 1 no Curaçao na fase de grupos, além de bater os Estados Unidos por 2 a 1 em amistoso. No total, a Die Mannschaft marcou 15 gols e sofreu 4 nas cinco partidas.

O Paraguai somou duas vitórias, um empate e duas derrotas no mesmo período. O jogo mais recente foi o empate sem gols com a Austrália em 26 de junho, que garantiu a classificação. A equipe havia vencido a Turquia por 1 a 0 e perdido por 4 a 1 para os Estados Unidos na fase de grupos. Nos amistosos, bateu a Nicarágua por 4 a 0, mas cedeu 2 a 1 para o Marrocos. A Albirroja marcou 6 gols e sofreu 7 nas últimas cinco partidas.


Últimos confrontos diretos

ALE

Outros

PAR

1

1

Empate

0

4

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/2
Ambos os times marcam
1/2

Os dois países se encontraram duas vezes nos registros disponíveis. O confronto mais recente foi um amistoso em 14 de agosto de 2013, que terminou empatado em 3 a 3. Antes disso, a Alemanha venceu o Paraguai por 1 a 0 na fase de grupos da Copa do Mundo de 2002, em 15 de junho. A Alemanha é a única equipe com vitória nos dois confrontos registrados.


Classificação

A Alemanha terminou a fase de grupos na liderança do Grupo E. O Paraguai avançou às oitavas de final como terceiro colocado do Grupo D.



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