A partida entre Athletic Bilbao e Getafe, que terminou com uma goleada do time basco por 4 a 0, teve uma cena que provocou a ira da torcida do Bilbao, depois que Yuri Berchiche, jogador do Athletic, se aproximou de Dani Carvajal, zagueiro do Getafe e ex-jogador do Real Madrid, após o apito final, para que os dois conversassem e o encontro entre eles terminasse com um abraço, em uma cena que não foi aceita pela torcida, que ainda guarda lembranças dolorosas em relação ao lateral espanhol.

O jornal alemão "Bild" relatou que a torcida do Athletic Bilbao demonstrou sua hostilidade a Carvajal claramente mesmo antes do início da partida, soltando vaias contra ele e repetindo frases ofensivas cada vez que ele tocava na bola, em um clima tenso que durou todo o jogo, depois que o jogador se tornou alvo da raiva dos torcedores por causa de um episódio anterior, que remonta ao ano de 2023.

As raízes da hostilidade entre a torcida do Bilbao e Carvajal remontam a um confronto que reuniu Athletic Bilbao e Real Madrid naquele ano, quando o lateral espanhol vestia a camisa do time merengue, quando ele fez uma entrada forte em Yuri Berchiche, zagueiro do time basco na época, durante uma das disputas de bola, tendo como resultado uma lesão grave caracterizada por uma fratura no osso da fíbula.

Aquele episódio deixou uma grande marca na memória da torcida do Athletic Bilbao, que não esqueceu a lesão sofrida pelo jogador de seu time, e continuou a enxergar Carvajal como o responsável por aquela entrada violenta, o que explica a recepção hostil que ele teve durante o último confronto diante do Getafe, apesar da passagem de anos desde o incidente.

Mas a cena que se seguiu ao fim da partida foi totalmente oposta ao clima de tensão que dominou as arquibancadas, pois Berchiche se aproximou de Carvajal, e os dois jogadores conversaram antes de trocarem um abraço, em um sinal de que o que aconteceu no passado já não representa um obstáculo para a relação pessoal entre eles, e de que conseguiram superar a desavença longe da raiva da torcida.