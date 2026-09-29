Zinédine Zidane, treinador da seleção da França, demonstrou grande satisfação com o nível apresentado por seus jogadores durante a difícil vitória sobre a Bélgica por 1 a 0, ressaltando que a participação de todos os integrantes do time representa um de seus principais objetivos na fase atual.

As declarações de Zidane após a partida não foram meras palavras, já que ele as traduziu na prática ao promover "9 mudanças" na escalação que enfrentou a Turquia, dando a vários jogadores a oportunidade de atuar como titulares pela primeira vez, o que resultou em uma atuação que agradou ao treinador francês.

Zidane falou ao canal "TF1" após o jogo, em meio a um clima de festa depois do gol decisivo de Michael Olise aos 88 minutos, tendo o treinador francês parecido profundamente emocionado com o que sua equipe apresentou diante da Bélgica.

Zidane disse: "Sim, e não só com a bola. Hoje à noite a situação era parecida com a do jogo contra a Turquia, mas o gramado estava bem melhor. Fomos excelentes em tudo, e também na pressão, diante de uma forte seleção belga".

E acrescentou: "Resistimos, fomos excepcionais e corajosos, e não tivemos medo de avançar até o campo do adversário, e foi isso que me agradou, é isso que queremos. Talvez tenhamos recuado um pouco no segundo tempo, mas isso é compreensível, pois fizemos 9 mudanças. E o mais notável é a participação de todos, é isso que amamos".









Olise acende a alegria de Zidane

O momento decisivo veio aos 88 minutos, quando Michael Olise deu vazão a uma alegria francesa avassaladora, depois de ter entrado como substituto minutos antes, para em seguida arrancar penetrando na defesa da Bélgica antes de driblar um dos zagueiros e finalizar com o pé esquerdo uma bola forte que balançou as redes. Zidane não se conteve após o gol, saindo em uma comemoração espontânea na linha lateral, em meio a uma grande alegria dos jogadores do banco de reservas.

Após a partida, o treinador francês reviveu os detalhes da comemoração com um largo sorriso, admitindo ter se emocionado com o gol do jogador do Bayern de Munique, dizendo: "Não sei o que fiz. Vi o Olise driblar e pensei comigo mesmo: ele vai marcar. Eu o incentivava com toda a minha alma!". O gol foi o primeiro de Olise com a camisa dos Bleus sob o comando de Zidane, proporcionando ao treinador francês um dos momentos mais marcantes da noite.

















Não existe escalação titular

Zidane elogiou as escolhas que fez diante da Bélgica, depois de escalar vários jogadores como titulares pela primeira vez, entre eles Da Cunha, Jacquet, Diouf e Lepaul, ressaltando que a disputa por vaga está aberta a todos.

Ele disse: "É exatamente isso que está em jogo, todos nós participamos. O que amo neste time é o sentimento de pertencimento de todos, e é isso que desejo para a minha equipe. Todos precisam participar e pensar: vou contribuir com alguma coisa".

E explicou: "Depois disso, cabe a mim tomar as decisões, mas eles precisam estar prontos. Todos estavam prontos. Fizemos 9 mudanças, e todas foram excepcionais".

Zidane também elogiou os níveis de Da Cunha, Doué e Jacquet, enfatizando a dificuldade de escolher um único jogador para comentar, e acrescentou: "É difícil falar de um único jogador. É uma equipe".









Zidane pede descanso

Após um início pouco convincente diante da Turquia, a seleção francesa se apresentou de forma mais coesa e dominante diante da Bélgica, mas Zidane recusou-se a se preocupar cedo demais com o próximo confronto diante da Itália no Stade de France, preferindo dar aos seus jogadores a chance de tomar fôlego.

Ele disse: "Precisamos de descanso. Viajamos muito e não treinamos o suficiente. Anseio que os jogadores da minha equipe se recuperem e tirem um período de descanso. Vamos voltar para casa, e isso é bom".

Após a vitória sobre a Bélgica, ficou claro que Zidane não quer construir uma seleção que dependa de um grupo fixo de jogadores, mas sim uma equipe em que todos os seus integrantes sintam que têm um papel a desempenhar quando a oportunidade surgir.