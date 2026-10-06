Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP
Traduzido por

9 de 9: o convidado surpresa impressiona Zidane

Z. Zidane
L. Yoro
França
França x Bélgica
Bélgica
Liga das Nações A
Manchester United x Tottenham
Manchester United
Tottenham
Premier League
França
Bélgica
England

Uma oportunidade que surgiu por acaso

Leny Yoro não esperava que sua oportunidade internacional chegasse tão rápido, mas a lesão de Ibrahima Konaté abriu ao zagueiro do Manchester United uma porta que Zinedine Zidane não hesitou em escancarar. E, enquanto sua convocação para a seleção francesa já era uma surpresa por si só, sua participação como titular diante da Bélgica se transformou em um verdadeiro teste que terminou com uma mensagem forte: "Yoro está pronto para o nível internacional".

Yoro foi uma das surpresas na última lista de Zidane, depois de ser convocado pela primeira vez à seleção principal, antes de passar de reserva emergencial a titular por causa da lesão de Konaté. Zidane decidiu lhe conceder sua confiança diretamente, escalando-o ao lado de Maxence Lacroix no confronto contra a Bélgica no Stade de France.

A missão não foi nada fácil, especialmente diante de um ataque comandado por Romelu Lukaku, e em uma partida de grande importância na disputa pela liderança do grupo. Mas o jovem zagueiro não demonstrou nenhum receio e fez uma das participações mais maduras desde o início de sua trajetória internacional.

Yoro apareceu com uma solidez marcante durante toda a partida e conseguiu vencer todos os seus nove duelos, entre eles cinco disputas pelo alto, confirmando sua capacidade de lidar com a força física e a velocidade nos mais altos níveis da competição.

E seu brilho não se limitou ao lado defensivo, já que a precisão de seus passes chegou a 93%, com um índice de acerto que alcançou 89% no último terço de ataque, provando sua capacidade de construir o jogo e avançar com a bola sem riscos descalculados.

E, apesar de a França ter sido obrigada a correr atrás do resultado durante a maior parte da partida, Yoro manteve sua concentração até o fim, antes de a seleção francesa virar o confronto nos minutos finais e encerrá-lo com uma grande vitória por 4 a 1.



Yoro afirmou após a partida: "Não acho que poderia ter sonhado com algo melhor. Uma partida em nosso campo, com minha família e contra a Bélgica. Foi uma partida maravilhosa. Tive a oportunidade de jogar após a lesão de Ibrahima, e eu precisava me manter pronto. Acho que fizemos uma pré-temporada muito boa, e há muitos pontos positivos".

Já Zidane elogiou o jovem zagueiro, ressaltando que a lesão de Konaté levou a comissão técnica a agir rapidamente. Ele disse: "Há vários jogadores nessa posição, e quando perdemos Ibrahima Konaté, quisemos imediatamente escalar o Leny. Estou feliz por ele porque fez uma partida maravilhosa e cumpriu seu papel da melhor forma possível".

Em sua primeira aparição com a seleção principal, Yoro não se limitou a passar no teste, mas se apresentou como uma verdadeira opção nos cálculos de Zidane, confirmando que sua convocação não foi apenas uma recompensa a um jovem talento.

E o mais importante é que essa aparição ocorreu em um momento em que a Costa do Marfim ainda esperava convencê-lo a representar os Elefantes, fazendo da noite no Stade de France uma espécie de anúncio antecipado de um novo talento francês que pode ter um grande futuro com os Bleus.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google