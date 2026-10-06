9 de 9: o convidado surpresa impressiona Zidane

Leny Yoro não esperava que sua oportunidade internacional chegasse tão rápido, mas a lesão de Ibrahima Konaté abriu ao zagueiro do Manchester United uma porta que Zinedine Zidane não hesitou em escancarar. E, enquanto sua convocação para a seleção francesa já era uma surpresa por si só, sua participação como titular diante da Bélgica se transformou em um verdadeiro teste que terminou com uma mensagem forte: "Yoro está pronto para o nível internacional".

Yoro foi uma das surpresas na última lista de Zidane, depois de ser convocado pela primeira vez à seleção principal, antes de passar de reserva emergencial a titular por causa da lesão de Konaté. Zidane decidiu lhe conceder sua confiança diretamente, escalando-o ao lado de Maxence Lacroix no confronto contra a Bélgica no Stade de France.

A missão não foi nada fácil, especialmente diante de um ataque comandado por Romelu Lukaku, e em uma partida de grande importância na disputa pela liderança do grupo. Mas o jovem zagueiro não demonstrou nenhum receio e fez uma das participações mais maduras desde o início de sua trajetória internacional.

Yoro apareceu com uma solidez marcante durante toda a partida e conseguiu vencer todos os seus nove duelos, entre eles cinco disputas pelo alto, confirmando sua capacidade de lidar com a força física e a velocidade nos mais altos níveis da competição.

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E seu brilho não se limitou ao lado defensivo, já que a precisão de seus passes chegou a 93%, com um índice de acerto que alcançou 89% no último terço de ataque, provando sua capacidade de construir o jogo e avançar com a bola sem riscos descalculados.

E, apesar de a França ter sido obrigada a correr atrás do resultado durante a maior parte da partida, Yoro manteve sua concentração até o fim, antes de a seleção francesa virar o confronto nos minutos finais e encerrá-lo com uma grande vitória por 4 a 1.









Yoro afirmou após a partida: "Não acho que poderia ter sonhado com algo melhor. Uma partida em nosso campo, com minha família e contra a Bélgica. Foi uma partida maravilhosa. Tive a oportunidade de jogar após a lesão de Ibrahima, e eu precisava me manter pronto. Acho que fizemos uma pré-temporada muito boa, e há muitos pontos positivos".

Já Zidane elogiou o jovem zagueiro, ressaltando que a lesão de Konaté levou a comissão técnica a agir rapidamente. Ele disse: "Há vários jogadores nessa posição, e quando perdemos Ibrahima Konaté, quisemos imediatamente escalar o Leny. Estou feliz por ele porque fez uma partida maravilhosa e cumpriu seu papel da melhor forma possível".

Em sua primeira aparição com a seleção principal, Yoro não se limitou a passar no teste, mas se apresentou como uma verdadeira opção nos cálculos de Zidane, confirmando que sua convocação não foi apenas uma recompensa a um jovem talento.

E o mais importante é que essa aparição ocorreu em um momento em que a Costa do Marfim ainda esperava convencê-lo a representar os Elefantes, fazendo da noite no Stade de France uma espécie de anúncio antecipado de um novo talento francês que pode ter um grande futuro com os Bleus.