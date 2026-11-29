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Lamine Yamal não precisou de mais de 85 segundos para marcar da melhor forma possível o seu retorno ao time titular do Barcelona. Neste domingo, no Riazor, o jovem balançou cedo as redes do Deportivo La Coruña, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, e deu ao time catalão um começo perfeito em um confronto de grande importância na briga pelo título.

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O gol do jovem astro acrescentou um novo capítulo ao seu brilho com a camisa do Barcelona. Ele usou a inteligência para se movimentar dentro da área e marcou de forma especial, bagunçando os planos dos donos da casa, no momento ideal para o time catalão, que entrou em campo de olho no tropeço do rival Real Madrid e na chance de ampliar a vantagem na liderança da tabela.

O retorno de Yamal não foi o único destaque do início da partida. A participação dele também trouxe tranquilidade em relação à sua condição física, já que ele havia desfalcado o time no último jogo europeu, contra o Sabah, por causa de um incômodo no tornozelo direito, antes de recuperar a forma e ganhar sinal verde para voltar aos planos do técnico alemão Hansi Flick.

Lamine Yamal rapidamente se impôs no jogo ao abrir o placar no segundo minuto, mais precisamente aos 85 segundos após o apito inicial, aproveitando uma jogada inteligente de Dani Olmo dentro da área. Assim, colocou o Barcelona em vantagem logo cedo e calou a torcida do Deportivo no Riazor.

O gol não foi apenas um começo forte para o Barcelona: também teve um valor estatístico especial para Yamal. Segundo o perfil especializado em estatísticas "Mister Chip", foi o gol mais rápido do jogador em sua trajetória no Campeonato Espanhol, já que ele precisou de apenas 85 segundos para balançar as redes.

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O recorde anterior do jovem astro era de 5 minutos e 9 segundos, na goleada do Barcelona por 5 a 0 sobre o Valencia, em setembro de 2026, antes de Yamal superar a própria marca com o gol relâmpago contra o Deportivo.

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Deportivo: gols sofridos no início viram pesadelo

As curiosidades estatísticas não pararam no recorde pessoal de Lamine Yamal. O perfil "Mister Chip" também destacou o drama do Deportivo La Coruña com os gols sofridos nos primeiros minutos das partidas.

O time sofreu um gol nos primeiros 90 segundos pela segunda partida consecutiva. Contra o Alavés, foi vazado aos 83 segundos, no jogo que terminou com derrota por 3 a 1, em 21 de novembro de 2026, com gol de Ángel Pérez.

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O roteiro se repetiu diante do Barcelona, quando Yamal precisou de apenas 85 segundos para abrir o placar. Com isso, o Deportivo se vê diante de um problema recorrente nos inícios de jogo, depois de levar dois golpes precoces em duas partidas seguidas.

Flick recupera sua arma ofensiva após a preocupação

O retorno de Lamine Yamal ao time titular foi um reforço importante para Hansi Flick, principalmente porque o técnico alemão preferiu não arriscar o jogador no confronto com o Sabah pela Champions League, depois que ele sentiu um incômodo no tornozelo direito.

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Depois de superar o problema e recuperar a forma, Yamal voltou a comandar o lado direito do ataque, devolvendo ao Barcelona uma de suas principais armas ofensivas, graças à sua capacidade de driblar, criar chances e fazer movimentações decisivas no último terço do campo.

Flick conta com o potencial do jovem para fazer a diferença em jogos que exigem soluções individuais, sobretudo diante de times que se fecham na defesa e reduzem os espaços, o que torna a presença dele entre os titulares um elemento importante nos planos do time catalão.

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Presente do Real Madrid e chance de disparar na liderança

O Barcelona entrou em campo contra o Deportivo com um objetivo claro: conquistar os três pontos e aproveitar a derrota do Real Madrid para o Deportivo Alavés por 2 a 1, resultado que abriu as portas para o time catalão ampliar a vantagem sobre o rival na briga pela liderança do Campeonato Espanhol.

O gol relâmpago de Yamal pareceu o melhor começo possível para alcançar essa meta, já que deu ao Barcelona uma vantagem precoce e aliviou a pressão sobre os jogadores, em um jogo no qual o time busca confirmar sua superioridade e manter a sequência de bons resultados.

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A partida tem importância extra para a torcida do Barcelona, por ser a primeira visita do time ao Riazor em oito anos, além de coincidir com uma data histórica para o clube: o 127º aniversário de sua fundação, comemorado em 29 de novembro.

Assim, o retorno de Lamine Yamal não foi apenas mais uma partida depois de uma ausência forçada. Veio acompanhado de um gol recorde e de um começo perfeito, em um dia em que o Barcelona quis celebrar sua história, fortalecer o presente e mandar um recado claro aos rivais na briga pelo Campeonato Espanhol.