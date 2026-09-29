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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

8 mudanças: Donis muda a cara da seleção da Arábia Saudita diante do Iraque

Arábia Saudita x Iraque
Arábia Saudita
Iraque
Gulf Cup
G. Donis
Arábia Saudita
Iraque
Grécia

O Arábia Saudita já se classificou para as semifinais

O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, decidiu mudar quase por completo a formação da equipe no confronto contra o Iraque na Copa do Golfo Árabe, o "Golfo 27".

A seleção saudita enfrenta a do Iraque, dentro de instantes, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, na terceira e última rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

A escalação titular da seleção saudita teve 8 mudanças em relação àquela que venceu Omã por 3 a 0, no último sábado, na segunda rodada da fase de grupos, isto depois de a Arábia Saudita já ter garantido efetivamente a classificação para as semifinais.

Donis manteve o goleiro Mohammed Al-Owais, o ponta Sultan Mandash e o lateral Mohammed Abu Al-Shamat, enquanto trocou os demais nomes, a começar por Firas Al-Buraikan, que marcou dois gols na vitória sobre Omã.

O treinador grego também decidiu mudar a formação ofensiva, apostando em dois atacantes de origem, Abdullah Al-Hamdan e Abdullah Al-Salem, com o apoio de Sultan Mandash e Abu Al-Shamat.

A seleção saudita entra na partida na liderança do Grupo A, com 6 pontos, e já assegurou oficialmente sua classificação para as semifinais, enquanto a seleção do Iraque ocupa a segunda posição, com 4 pontos.

À Arábia Saudita basta um ponto para garantir a liderança do Grupo A, ao passo que o Iraque precisa do mesmo ponto para assegurar a classificação, sendo que a vitória será a única solução para tomar a ponta.

A escalação da seleção saudita ficou da seguinte forma:

Goleiro: Mohammed Al-Owais

Defesa: Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Jihad Zakri - Zakaria Hawsawi

Meio-campo: Mohammed Abu Al-Shamat - Abdullah Al-Khaibari - Nasser Al-Dawsari - Sultan Mandash

Ataque: Abdullah Al-Hamdan - Abdullah Al-Salem

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