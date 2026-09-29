O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, decidiu mudar quase por completo a formação da equipe no confronto contra o Iraque na Copa do Golfo Árabe, o "Golfo 27".
A seleção saudita enfrenta a do Iraque, dentro de instantes, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, na terceira e última rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.
A escalação titular da seleção saudita teve 8 mudanças em relação àquela que venceu Omã por 3 a 0, no último sábado, na segunda rodada da fase de grupos, isto depois de a Arábia Saudita já ter garantido efetivamente a classificação para as semifinais.
Donis manteve o goleiro Mohammed Al-Owais, o ponta Sultan Mandash e o lateral Mohammed Abu Al-Shamat, enquanto trocou os demais nomes, a começar por Firas Al-Buraikan, que marcou dois gols na vitória sobre Omã.
O treinador grego também decidiu mudar a formação ofensiva, apostando em dois atacantes de origem, Abdullah Al-Hamdan e Abdullah Al-Salem, com o apoio de Sultan Mandash e Abu Al-Shamat.
A seleção saudita entra na partida na liderança do Grupo A, com 6 pontos, e já assegurou oficialmente sua classificação para as semifinais, enquanto a seleção do Iraque ocupa a segunda posição, com 4 pontos.
À Arábia Saudita basta um ponto para garantir a liderança do Grupo A, ao passo que o Iraque precisa do mesmo ponto para assegurar a classificação, sendo que a vitória será a única solução para tomar a ponta.
A escalação da seleção saudita ficou da seguinte forma:
Goleiro: Mohammed Al-Owais
Defesa: Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Jihad Zakri - Zakaria Hawsawi
Meio-campo: Mohammed Abu Al-Shamat - Abdullah Al-Khaibari - Nasser Al-Dawsari - Sultan Mandash
Ataque: Abdullah Al-Hamdan - Abdullah Al-Salem