8 dias que podem mudar tudo: 3 tempestades ameaçam o início perfeito do Barcelona

O Barcelona vive um início de temporada excepcional, após impor seu domínio sobre os adversários graças ao poder ofensivo e ao brilho de suas estrelas, mas o teste de verdade se aproxima com uma semana cheia de grandes confrontos, que pode revelar até que ponto o time catalão é capaz de manter o alto nível no âmbito nacional e europeu.

Segundo o site "Foot Mercato", da França, o Barcelona marcou 43 gols nos primeiros 10 jogos nas diversas competições, um indicativo de sua força ofensiva, com Raphinha anotando 14 gols em 8 partidas, enquanto Lamine Yamal fez 8 gols e deu 9 assistências em 10 jogos.

O Barcelona começa sua sequência de testes diante do Real Betis, neste sábado, antes do aguardado duelo com o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, e depois o Clássico contra o Real Madrid, no domingo, 25 de outubro.

O Real Betis ocupa a terceira colocação no Campeonato Espanhol, após um início forte dentro e fora do país, o que torna o confronto um teste importante para o Barcelona, além do impacto do resultado na disputa pela liderança antes do Clássico, já que o Real Madrid está 6 pontos atrás, de acordo com a reportagem.

As atenções também se voltam para o duelo entre Barcelona e Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, em um jogo muito esperado entre duas equipes que vêm apresentando grande nível, e cuja importância vem do valor da competição e do desejo de impor respeito no cenário europeu.

Os desafios do Barcelona não se limitam à força dos adversários, pois lidar com o desgaste do calendário e distribuir os minutos em campo serão fatores decisivos para evitar o cansaço e manter os jogadores em condições durante esse período congestionado.

No que diz respeito às condições físicas, o cenário parece relativamente tranquilo no Barcelona, com o retorno de Frenkie de Jong e Raphinha aos treinos com o grupo, enquanto Andreas Christensen e Ronny Bardji seguem fora.

Mas Raphinha precisa de cuidado após as lesões recentes que sofreu durante sua participação com a seleção brasileira. O técnico Hansi Flick disse que entende o desejo do jogador de ser titular, mas destacou a necessidade de uma volta gradual, diante da intensidade dos próximos jogos.

O volume de minutos de Lamine Yamal também chama a atenção da comissão técnica, depois que ele atuou 851 minutos desde o início da temporada, tornando-se o jogador mais utilizado do Barcelona, à frente de Joan García, enquanto Pedri jogou 666 minutos.

Ainda assim, Flick não parece muito preocupado, afirmando que Yamal se diverte jogando futebol, mas ressaltou ao mesmo tempo a importância de administrar seus minutos com sabedoria.

Entre a ambição de manter a sequência de vitórias e a pressão dos grandes confrontos, o Barcelona entra em uma semana que pode definir os contornos de sua próxima etapa, diante de testes consecutivos que vão revelar sua capacidade de manter o brilho frente a adversários de peso.