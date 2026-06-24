8 critérios de desempate... Como se decide a classificação se as seleções da Copa do Mundo empatarem em pontos?

Antes do início da terceira e decisiva rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, os olhares se voltam para os cálculos complexos que podem decidir o destino de muitas seleções que buscam chegar às fases eliminatórias.

Dada a equanimidade entre os times e a possibilidade de várias seleções ficarem empatadas em pontos ao final da primeira fase, o regulamento da competição define com precisão os critérios adotados para desempatar as seleções empatadas na classificação dentro de cada grupo.

Com a adoção do novo formato da competição, que conta com a participação de 48 seleções, as chances de classificação tornaram-se mais complexas do que nas edições anteriores, já que a disputa não se limita mais apenas ao primeiro e ao segundo lugares de cada grupo, mas se estende também à comparação entre as seleções que terminarem a fase de grupos em terceiro lugar, sendo que as oito melhores se classificam.

Portanto, os pontos por si só podem não ser suficientes para definir os classificados, uma vez que se recorre a uma série de critérios que incluem confrontos diretos, saldo de gols, número de gols marcados, histórico disciplinar e, em alguns casos raros, até mesmo a classificação mundial das seleções.

Nos últimos dias, foram disputadas as partidas da primeira e da segunda rodadas da fase de grupos do torneio, que está sendo realizado nos Estados Unidos, no Canadá e no México até o próximo dia 19 de julho.

Está previsto que as partidas da última rodada sejam disputadas entre hoje, quarta-feira, e o próximo domingo.

Confira a classificação completa dos grupos após o término da segunda rodada

Sete seleções já garantiram sua classificação para as oitavas de final: México, Estados Unidos, Alemanha, França, Noruega, Argentina e Colômbia, enquanto cinco seleções foram eliminadas da competição, independentemente dos resultados da última rodada: Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia e Panamá.

Nas linhas a seguir, apresentamos em detalhes o artigo 13 do regulamento da FIFA sobre o mecanismo de classificação de seleções empatadas em pontos e como são determinadas as equipes classificadas para as fases eliminatórias antes do início da rodada decisiva da fase de grupos.

O que acontece se duas ou mais seleções empatarem em pontos?

Se duas ou mais seleções empatarem em pontos dentro do mesmo grupo após o término da fase de grupos, os seguintes critérios serão aplicados, na ordem indicada, para determinar a classificação final:

Primeiro critério

1- Maior número de pontos conquistados nos jogos entre as seleções em questão (confrontos diretos).

2- Melhor saldo de gols resultante dos jogos entre as equipes em questão.

3- Maior número de gols marcados nos jogos entre as equipes em questão.

Segunda etapa

Caso não seja possível decidir o resultado por meio desse procedimento, os seguintes critérios serão aplicados às equipes que ainda estiverem empatadas em pontos:

4- Melhor saldo de gols em todas as partidas do grupo.

5- Maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo.

6- Maior pontuação em comportamento disciplinar da equipe (jogadores e membros da comissão técnica), de acordo com o número de cartões amarelos e vermelhos recebidos, da seguinte forma:

Cartão amarelo: dedução de um ponto (-1)

Cartão vermelho indireto (resultante da acumulação de dois cartões amarelos): dedução de 3 pontos (-3)

Cartão vermelho direto: dedução de 4 pontos (-4)

Cartão amarelo seguido de cartão vermelho direto: dedução de 5 pontos (-5)

Apenas uma das deduções acima mencionadas será aplicada ao jogador ou ao dirigente por partida, e a equipe com o maior saldo de pontos de conduta disciplinar será classificada na posição mais alta.

Terceira etapa

Caso não seja possível determinar o resultado após a aplicação das etapas primeira e segunda, aplicam-se os seguintes critérios:

7- As equipes empatadas serão classificadas de acordo com a versão mais recente publicada do ranking mundial da FIFA.

8- Se a igualdade persistir, as equipes serão classificadas de acordo com a versão imediatamente anterior do ranking mundial, continuando a recorrer às versões anteriores sucessivamente até que a classificação seja decidida.