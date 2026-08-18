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Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

72 horas decisivas: nova tentativa do Barcelona para fechar a contratação de Álvarez

J. Alvarez
Barcelona
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Espanha

Última chance

O Barcelona segue em suas tentativas de contratar Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, depois de ter estabelecido um prazo de no máximo dois ou três dias para fechar o negócio, diante da insistência do clube catalão no atacante argentino como principal alvo para reforçar o setor ofensivo.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Barcelona pretende empregar o máximo de seus esforços para fechar a contratação de Julián Álvarez, e isso depois de estar perto de acertar com Rodri e João Cancelo, restando apenas o anúncio oficial das duas contratações.

O clube catalão vê Álvarez como a melhor opção para compensar as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres.

O atacante argentino seria como o toque final de um elenco com o qual o Barcelona espera voltar a disputar o título da Liga dos Campeões da Europa, o objetivo mais desejado pelos torcedores do clube depois de 11 anos sem conquistá-lo.

Apesar da recusa pública por parte do Atlético de Madrid, seja de seu presidente Enrique Cerezo ou de seu diretor executivo Miguel Ángel Gil Marín, o Barcelona tentará novamente contratar Julián Álvarez, que foi deixado de fora por Diego Simeone na terça-feira da lista do time para o confronto com o Málaga na quarta-feira no estádio Riyadh Air Metropolitano.

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Ainda assim, Simeone concordou com a opinião de Gil Marín, mas deu à torcida do Atlético de Madrid a liberdade de expressar a postura que considerasse adequada em relação a Álvarez.

O Barcelona aguarda, ao longo das próximas horas e dias, a definição do futuro de Álvarez, que ainda sonha em vestir a camisa do clube catalão, e pode dar um novo passo para realizar esse sonho.

A diretoria do Barcelona estabeleceu os próximos dois ou três dias como prazo final para resolver o caso Álvarez, e, caso não se chegue a um acordo durante esse período, a direção esportiva acionará uma das alternativas que tem sobre a mesa.

Álvarez declarou com clareza seu desejo de vestir a camisa do Barcelona, quando disse durante a Copa do Mundo: "Não posso me esconder, o melhor é sair, quero realizar meu sonho". 

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