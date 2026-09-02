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SSC Napoli v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

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6 palavras: astro do Napoli faz charme para o Real Madrid e Mourinho

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J. Mourinho
S. McTominay
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A Inter de Milão não é mais forte que o Napoli

O escocês Scott McTominay, astro do Napoli, elogiou seu ex-treinador, o português José Mourinho.

McTominay já havia jogado sob o comando de Mourinho no Manchester United, sabendo-se que o técnico português comanda atualmente o Real Madrid.

McTominay disse, em entrevista ao jornal Corriere della Sera: "Se Mourinho me ligasse para ir ao Real Madrid? Se isso acontecesse, eu pensaria no assunto".

E acrescentou: "Não estou preocupado em passar por uma cirurgia cardíaca, é um problema que tenho que enfrentar".

Ele destacou: "A Inter de Milão não é mais forte que o Napoli, já os vencemos antes, então não vejo motivo que nos impeça de fazer isso de novo".

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E continuou: "Talvez porque a Inter tenha um elenco de jogadores mais forte? Não. Nunca vou me sentar aqui para dizer que os outros são melhores que nós, ou que eles têm jogadores mais fortes, porque não é assim que vejo o futebol. Admitir algo do tipo seria um sinal de fraqueza".

Ele comentou: "De Conte a Allegri, o que mudou? São dois técnicos diferentes. Conte era extremamente focado no lado tático, e treinávamos muito. Vivi com ele dois anos maravilhosos. É um técnico excepcional e não para de vencer".

McTominay apontou: "Só o tempo vai nos dizer como as coisas vão andar com o novo técnico, mas até agora ele é uma boa pessoa e tem boas ideias táticas. Só precisamos de tempo para aplicá-las e jogar um pouco melhor".

E concluiu: "No momento, queremos continuar nossa caminhada na Liga dos Campeões da Europa, isso é algo muito importante para nós".

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