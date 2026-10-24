Sete jogadores serão desfalques do Bayern de Munique diante do anfitrião Freiburg, na partida marcada para amanhã, domingo, no estádio "Europa-Park", pela Bundesliga, devido a lesões e questões familiares.

A equipe da Baviera não contará com Manuel Neuer, Jamal Musiala, Luis Díaz, Kim Min-jae, Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović, além da ausência do técnico Vincent Kompany no comando técnico.

Leia também

Em números: Zalzouli lidera uma seleta lista na Liga dos Campeões

Mbappé lidera a seleção ideal da Liga dos Campeões da Europa, com ausência total de jogadores do Barcelona

Próximas partidas SCF Bundesliga 12:30 FCB

Neuer é desfalque por continuar sofrendo de uma inflamação nos tendões do pé, enquanto Musiala segue se recuperando de um estiramento nas fibras musculares da coxa direita.

Já Luis Díaz sofre de um pequeno estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda, que teve durante o confronto com o Arsenal na Liga dos Campeões da Europa, ao passo que Kim Min-jae está ausente por causa de uma lesão muscular que sofreu na mesma partida, e por conta da qual foi obrigado a sair no intervalo.

Kimmich fica fora por razões familiares, após o falecimento de seu pai, passando um tempo com a família, enquanto Aleksandar Pavlović sofre de problemas na panturrilha, segundo informou o site "Sky Sport - Alemanha".

No que diz respeito à comissão técnica, Kompany está ausente após sofrer um colapso durante o acompanhamento de um treino da equipe reserva, tendo sido levado ao hospital para se submeter a exames e receber cuidados médicos.

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, afirmou que o estado do técnico belga está estável, mas que ele permanecerá no hospital por mais alguns dias, destacando que o clube lhe dará o tempo necessário para a recuperação, antes de retornar às suas funções.

A expectativa é de que Aaron Danks, técnico assistente, assuma o comando do Bayern de Munique no confronto com o Freiburg, que tem grande importância entre duas equipes que disputam a liderança da Bundesliga.



