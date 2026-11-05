O Atlético de Madrid recuperou o meio-campista Johnny Cardoso antes do confronto contra o Barcelona, marcado para o próximo domingo no estádio Metropolitano, no qual as duas equipes buscarão assumir isoladamente a liderança do Campeonato Espanhol antes da pausa para as datas Fifa.

O Barça e o Atleti sofrem com lesões em seus elencos, além de contarem com jogadores nas fases finais de recuperação, que podem se tornar opções disponíveis para a partida de domingo.

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Já para o Atlético de Madrid, a grande boa notícia tem nome e sobrenome: Johnny Cardoso. O meio-campista norte-americano está perto de retornar à lista do time para o confronto contra o Barcelona, depois de já ter treinado com o grupo e recebido a liberação médica, dando ao técnico Diego Simeone uma opção extra no meio-campo, segundo o jornal catalão "Sport".

A participação de Cardoso nos planos de Simeone vinha aumentando de forma evidente. Após se recuperar de uma cirurgia no tornozelo, que o afastou da Copa do Mundo disputada em seu país, o treinador argentino começou a reintegrá-lo gradualmente para evitar que sofresse uma recaída.

O jogador atingiu o auge de seu desempenho no dérbi de Madri contra o Real, quando disputou a partida inteira, antes de ser titular em três jogos consecutivos e provar que, quando está em boas condições físicas, representa um elemento fundamental para o treinador argentino.

Barcelona na mesma direção

Em contrapartida, o técnico Hans Flick espera ter a mesma sorte que favoreceu Simeone, ao recuperar um jogador importante em seus planos, mas desta vez a questão diz respeito à linha defensiva.

Parece que Eric García conseguirá integrar a lista da partida, com a possibilidade de participar por alguns minutos se for necessário, o que representará um alívio para o treinador alemão.

A defesa do Barcelona vive uma situação difícil, já que o único jogador titular que se encontra em boas condições físicas é Pau Cubarsí, enquanto os problemas aparecem no restante dos elementos da linha defensiva.

No Atlético, Simeone não poderá contar com Koke, capitão do time, nem com Cuti Romero, a grande contratação defensiva, que foi um líder no processo de reconstrução da linha defensiva, uma vez que os dois jogadores sofrem de uma lesão muscular.

Já as ausências do Barcelona não serão poucas, pois faltam Xavi Espart, Koundé e Christensen na linha defensiva, além de Rodri e Dani Olmo no meio-campo, somando-se à ausência contínua de Ronnie Bardají ao longo de toda a temporada.