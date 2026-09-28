A França venceu a Bélgica pelo placar de 1 a 0, nesta segunda-feira, na segunda rodada do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa, mantendo seu início perfeito sob o comando de Zinedine Zidane, ao conquistar sua segunda vitória consecutiva.

A França saiu da partida desta noite com dois números marcantes: um negativo, relacionado à incapacidade da seleção dos Bleus de marcar no primeiro tempo, e outro positivo, que consiste na manutenção de sua superioridade sobre a Bélgica nos confrontos oficiais competitivos.

Segundo as estatísticas do "Stats Foot", a França não marcou nenhum gol no primeiro tempo nas últimas 6 partidas, dando continuidade à sua sequência de inícios ofensivos lentos.

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Por outro lado, a França conquistou — com o resultado de hoje — a vitória nas últimas 8 partidas oficiais contra a Bélgica, mantendo sua notável superioridade sobre os belgas.





A França elevou sua pontuação para 6 pontos na liderança do grupo, enquanto a Bélgica permaneceu com 3 pontos.

A França disputará sua próxima partida contra a Itália no dia 2 de outubro, enquanto a Bélgica enfrentará a Turquia na terceira rodada.