A lista preliminar da seleção da França desperta grande interesse esta semana, depois que foram revelados os nomes de vários jogadores cotados para figurar na primeira lista do técnico Zinédine Zidane, cujo anúncio oficial está previsto para a próxima sexta-feira.

Segundo o jornal "L'Équipe" francês, a lista preliminar incluiu nomes relativamente incomuns, entre eles Esteban Lepaul, atacante do Rennes, Pablo Pagis, jogador do Paris FC, e Ismaïlo Ganiou, zagueiro do Lens.

Mas a presença deles na lista preliminar não significa a garantia de convocação para a lista final, que disputará as próximas partidas da Liga das Nações, contra a Turquia no dia 25 de setembro, a Bélgica no dia 28 de setembro, a Itália no dia 2 de outubro e, depois, novamente a Bélgica no dia 5 de outubro.

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A lista preliminar reúne cerca de 50 jogadores, e não se trata de um procedimento novo, já que as federações se comprometem a informar os clubes sobre os jogadores nela incluídos cerca de 15 dias antes do anúncio da lista oficial.

Todos os nomes são passíveis de convocação, mas a diferença é grande entre estar na lista preliminar e efetivamente se juntar à concentração da seleção em Clairefontaine, segundo o "L'Équipe".

Ainda assim, essas listas adquirem uma importância especial para os jogadores, pois revelam o acompanhamento da comissão técnica sobre eles e o interesse pelo seu nível, além de poderem representar um sinal de que algum deles está próximo de vestir a camisa da seleção pela primeira vez.

Os clubes às vezes não avisam os jogadores

Um dos agentes de jogadores disse: "Os clubes às vezes param de avisar o jogador depois de várias convocações preliminares, e então chega um dia em que o chamado se transforma em uma convocação efetiva, sem que ninguém espere".

A informação é enviada aos clubes apenas para organizar o período de paralisação para as datas Fifa, enquanto os clubes têm a liberdade de informar ou não os jogadores.

Um dirigente do Campeonato Francês explicou: "As cartas das federações são tratadas pelo gerente da equipe ou pela secretaria. Se o jogador estiver acostumado às convocações preliminares, não o avisamos. Em geral, só transmitimos a notícia se for a primeira vez, especialmente se o próprio jogador pergunta antes de cada paralisação".

A surpresa continua possível até o dia do anúncio da lista final, pois outro agente disse: "Sim, isso aconteceu com vários jogadores que represento. E também há quem seja sempre incluído na lista preliminar e nunca convocado, o que é comum porque as listas preliminares não mudam muito. Os clubes às vezes param de avisar depois da repetição da convocação preliminar, e então chega o dia em que o chamado subitamente se transforma em uma convocação de verdade".

O jornal francês concluiu: "De todo modo, estar pela primeira vez em uma lista preliminar da seleção francesa continua sendo um indicador importante de que o jogador entrou no radar da comissão técnica, mesmo que isso não se converta diretamente em uma convocação oficial".

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