Barcelona e Manchester City seguem com as negociações sobre a transferência de Rodri para o clube catalão, depois de o jogador ter definido sua posição e manifestado o desejo de vestir a camisa do Barcelona na próxima temporada, recusando propostas do Real Madrid, além da oferta do Manchester City para renovar seu contrato.

As duas partes buscam chegar a um acordo o mais rápido possível, mas as negociações continuam sendo mais complicadas do que parecem, diante de uma divergência clara sobre o valor financeiro do negócio, segundo informou o jornal "Marca", da Espanha.

Ao contrário do que mencionaram algumas reportagens sobre um suposto acordo definitivo entre Barcelona e Manchester City pela transferência de Rodri, as negociações ainda não chegaram a esse estágio.

Apesar da boa relação entre os dois clubes, o acordo não parece próximo, depois que o Barcelona apresentou uma proposta inicial no valor de 50 milhões de euros para contar com os serviços do jogador, oferta que foi recusada pelo Manchester City.

O clube inglês insiste em receber pelo menos 70 milhões de euros para abrir mão do meio-campista espanhol, enquanto o Barcelona não parece disposto, no momento, a pagar essa quantia.

Espera-se que Deco, diretor esportivo do Barcelona, realize uma reunião com Hugo Viana, diretor esportivo do Manchester City, nas próximas horas, na tentativa de aproximar as posições e chegar a uma fórmula que agrade às duas partes.

As variáveis ligadas ao desempenho do jogador podem fazer parte da solução, diante da insistência do Barcelona em um teto financeiro inferior às exigências do Manchester City.

Deco e Hugo Viana trabalham para acelerar as negociações, diante do desejo de Hansi Flick, treinador do Barcelona, de que Rodri se junte à equipe o quanto antes.

Era esperado que o jogador se integrasse aos treinos do Barcelona na quarta-feira, junto com os demais atletas da seleção espanhola, mas a conclusão do negócio nessa data parece difícil diante da continuidade das negociações.

Rodri também passará pelos exames médicos antes da conclusão de sua transferência, enquanto ainda há vários detalhes no acordo entre Barcelona e Manchester City que precisam ser definidos e receber os últimos ajustes.