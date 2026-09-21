O Real Madrid está ameaçado de punição após a partida do dérbi que perdeu ontem, domingo, para o Atlético de Madrid, pelo placar de 2 a 1, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o relatório do árbitro da partida do dérbi, Miguel Ángel Ortiz Arias, além de registrar os cartões amarelos e a expulsão antes do fim do primeiro tempo, apontou que o segundo tempo começou com cinco minutos de atraso por culpa do Real Madrid.

O árbitro afirmou em seu relatório: "O segundo tempo começou com cinco minutos de atraso em relação ao horário previsto, porque a equipe visitante demorou a entrar no gramado".

Resta aguardar a decisão do Comitê de Disciplina da Federação Espanhola de Futebol sobre a questão. O artigo 89, referente ao atraso para a partida sem que isso impeça a realização do jogo, estabelece o seguinte: "Quando uma equipe chega às instalações esportivas com atraso notável e injustificado, mas, apesar desse atraso, isso não impede a realização da partida, ou quando a equipe demora a entrar no gramado, seja no início da partida ou no segundo tempo, o clube é multado em um valor de até 3.000 euros".

E prosseguiu: "No caso da primeira infração prevista neste artigo, os responsáveis diretos são punidos com suspensão ou afastamento por um período de até dois meses, enquanto a segunda infração é considerada má conduta por parte do treinador principal da equipe infratora, o que pode levar à sua expulsão do campo e à sua suspensão de uma a três partidas".

Inicialmente, isso deveria resultar em uma advertência do Comitê de Disciplina, como tem sido de praxe em temporadas anteriores. Somente em casos de reincidência das infrações, cerca de três infrações, o órgão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol impõe multa ao clube e até mesmo uma punição a José Mourinho.

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