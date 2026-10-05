O recuo no papel de Jules Koundé no Barcelona, desde o início da temporada, trouxe o zagueiro francês de volta ao radar dos grandes clubes da Premier League inglesa, depois que vários clubes passaram a monitorar sua situação de perto, antecipando-se à possibilidade de uma mudança em seu futuro no próximo período.

Koundé goza de grande valorização na Inglaterra graças à sua capacidade de atuar na posição de lateral-direito e de zagueiro central, além de sua experiência internacional, com Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City e Liverpool acompanhando os desdobramentos de sua situação no Barcelona.

Chelsea e Arsenal parecem ser os mais interessados no zagueiro francês no momento, já que o clube londrino valoriza a versatilidade em suas funções defensivas, enquanto o Arsenal já havia demonstrado interesse em contratá-lo durante a última janela de transferências de verão.

Por outro lado, Manchester City, United e Liverpool seguem acompanhando a situação, especialmente caso continue o recuo em suas participações sob o comando de Hansi Flick.

Apesar disso, não há negociações oficiais nem ofertas apresentadas ao Barcelona pela contratação de Koundé até o momento, além de o clube catalão não enfrentar pressão para abrir mão dele, depois que o jogador renovou recentemente seu contrato até o ano de 2030 e reafirmou seu desejo de prosseguir com sua trajetória dentro do Camp Nou.

O fator decisivo no futuro de Koundé está em sua situação esportiva nos próximos meses, já que o zagueiro francês deseja recuperar sua condição de titular e manter um papel influente no projeto de Flick.

Em contrapartida, o Barcelona não pretende abrir a porta para sua saída com facilidade, e só estaria disposto a estudar o assunto caso chegue uma oferta financeira extremamente alta.

Enquanto os grandes da Premier League inglesa aguardam os desdobramentos da situação de Koundé, o Barcelona também monitora o mercado de laterais-direitos, antecipando-se a qualquer evolução, tendo Pedro Porro, jogador do Tottenham, e Iván Fresneda, jogador do Sporting de Lisboa, entre os nomes que despertam o interesse do clube.