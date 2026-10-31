Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a lista de relacionados para o duelo contra o Deportivo Alavés, marcado para este sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.
As escolhas de Flick registraram as ausências de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen e Xavi Espart, todos por lesão, enquanto o treinador alemão incluiu Hamza Abdelkarim entre as opções ofensivas do Barça.
A lista completa do Barcelona para a partida contra o Alavés ficou da seguinte forma:
Goleiros: Joan García - Szczesny - Livakovic.
Defesa: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Gerard Martín - Álex Campos - Guillem.
Meio-campo: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Toni Kara.
Ataque: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.
O Barcelona ocupa a liderança da classificação do Campeonato Espanhol com 27 pontos, enquanto o Alavés está na sétima posição com 12 pontos.