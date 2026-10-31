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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

5 desfalques: Hamza Abdelkarim brilha na lista do Barcelona contra o Alavés

H. Abdelkarim
Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Egito
Espanha

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Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a lista de relacionados para o duelo contra o Deportivo Alavés, marcado para este sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

As escolhas de Flick registraram as ausências de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen e Xavi Espart, todos por lesão, enquanto o treinador alemão incluiu Hamza Abdelkarim entre as opções ofensivas do Barça.

A lista completa do Barcelona para a partida contra o Alavés ficou da seguinte forma:

Goleiros: Joan García - Szczesny - Livakovic.

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

31 de out. de 2026

ALA

ALA

Defesa: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Gerard Martín - Álex Campos - Guillem.

Meio-campo: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Toni Kara.

Ataque: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.

O Barcelona ocupa a liderança da classificação do Campeonato Espanhol com 27 pontos, enquanto o Alavés está na sétima posição com 12 pontos.

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