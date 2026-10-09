O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a lista do clube merengue para o confronto diante do Villarreal, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.
As escolhas de Mourinho revelaram as ausências de Raúl Asencio, Éder Militão, Rodrygo Goes e Ferland Mendy, por lesão, e de Dean Huijsen, por suspensão, enquanto o clube merengue recuperou os serviços do meio-campista Fede Valverde.
O Real Madrid ocupa a quarta colocação na tabela de classificação de LaLiga, com 15 pontos, atrás do líder Barcelona.
A lista completa do Real Madrid para a partida de amanhã ficou assim:
Goleiros: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.
Defensores: Trent - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.
Meio-campistas: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.
Atacantes: Vinícius Júnior - Endrick - Mbappé - Espai - Brahim Díaz - Yan Diomande.