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real madrid(C)Getty Images
Hussein Hamdy
Traduzido por

5 desfalques atingem a lista do Real Madrid diante do Villarreal

J. Mourinho
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Portugal
Espanha

Corrida acirrada na perseguição ao Barcelona

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a lista do clube merengue para o confronto diante do Villarreal, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

As escolhas de Mourinho revelaram as ausências de Raúl Asencio, Éder Militão, Rodrygo Goes e Ferland Mendy, por lesão, e de Dean Huijsen, por suspensão, enquanto o clube merengue recuperou os serviços do meio-campista Fede Valverde.

O Real Madrid ocupa a quarta colocação na tabela de classificação de LaLiga, com 15 pontos, atrás do líder Barcelona.


A lista completa do Real Madrid para a partida de amanhã ficou assim:

Goleiros: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Defensores: Trent - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Meio-campistas: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Atacantes: Vinícius Júnior - Endrick - Mbappé - Espai - Brahim Díaz - Yan Diomande.




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