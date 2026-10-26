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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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5 chutes para fora: Lamine Yamal fracassa no teste do Clássico

L. Yamal
Barcelona
Barcelona x Real Madrid
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
Espanha
França

Na noite em que Mbappé brilhou

Não foi uma derrota qualquer no histórico do clássico, mas sim um espelho que revelou muitas verdades. Enquanto o Real Madrid comemorava uma vitória preciosa, as lembranças daquela noite continuaram a perseguir o principal astro do Barcelona, Lamine Yamal, que saiu da partida mais importante da temporada com uma manchete dura: "não esteve à altura da responsabilidade".

Em uma noite na qual Kylian Mbappé foi o herói absoluto, os holofotes no Barcelona se transformaram em grandes pontos de interrogação sobre o nível de seu talento em ascensão.

Mbappé escreve a história e Yamal desperdiça chances

O Real Madrid conquistou uma vitória preciosa e merecida sobre seu rival Barcelona pelo placar de 2 a 1, em uma partida com assinatura puramente francesa, e Mbappé brilhou de forma marcante, abrindo o placar cedo e depois decidindo a vitória fatal aos 87 minutos, após um passe decisivo de Eduardo Camavinga, apresentando uma atuação impecável.

E o gol não foi apenas três pontos, mas sim um feito histórico, já que Mbappé alcançou seu gol de número 100 com a camisa do Real Madrid em apenas 116 partidas, atingindo esse número lendário em uma das partidas mais difíceis e sob maior pressão da temporada.

Do outro lado, o cenário era extremamente sombrio para Lamine Yamal, pois o jovem atacante espanhol encerrou a partida com um número chocante: 5 finalizações, e nenhuma delas entre as três traves.

O Barcelona não compareceu ao clássico

O analista espanhol Marcos López disse através do programa "El Larguero" na rádio Cadena SER: "Para mim, a maior derrota do Barcelona é que eles não foram o verdadeiro Barcelona".

López elogiou a genialidade de Mourinho na preparação e, em contrapartida, criticou a ausência de qualquer reação do banco de reservas do Barcelona, acrescentando: "O Real Madrid controlou o andamento do jogo na região que lhe convém, e fez isso com maestria, até mesmo à beira da linha tática, Flick não teve nenhuma opção para enfrentar o plano que Mourinho havia montado".

E a crítica não parou no lado tático, mas López abordou a crise de gestão dos momentos decisivos, a mesma crise que custou ao Barcelona diante do Paris Saint-Germain com jogadores como Vitinha e Fabián Ruiz.

E disse: "O primeiro tempo do Barcelona foi ruim, muito ruim, e é verdade que eles não sabem como administrar a partida, e, para mim, isso é um sinal de imaturidade".

Em seguida, López direcionou as flechas da crítica diretamente à linha de ataque, e especificamente a Yamal, dizendo em tom contundente: "Nem Gordon, nem Raphinha, nem Lamine estiveram à altura da responsabilidade, Lamine jogou mal, e não há problema em dizer isso".



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