5 chutes para fora: Lamine Yamal fracassa no teste do Clássico

Não foi uma derrota qualquer no histórico do clássico, mas sim um espelho que revelou muitas verdades. Enquanto o Real Madrid comemorava uma vitória preciosa, as lembranças daquela noite continuaram a perseguir o principal astro do Barcelona, Lamine Yamal, que saiu da partida mais importante da temporada com uma manchete dura: "não esteve à altura da responsabilidade".

Em uma noite na qual Kylian Mbappé foi o herói absoluto, os holofotes no Barcelona se transformaram em grandes pontos de interrogação sobre o nível de seu talento em ascensão.

Mbappé escreve a história e Yamal desperdiça chances

O Real Madrid conquistou uma vitória preciosa e merecida sobre seu rival Barcelona pelo placar de 2 a 1, em uma partida com assinatura puramente francesa, e Mbappé brilhou de forma marcante, abrindo o placar cedo e depois decidindo a vitória fatal aos 87 minutos, após um passe decisivo de Eduardo Camavinga, apresentando uma atuação impecável.

E o gol não foi apenas três pontos, mas sim um feito histórico, já que Mbappé alcançou seu gol de número 100 com a camisa do Real Madrid em apenas 116 partidas, atingindo esse número lendário em uma das partidas mais difíceis e sob maior pressão da temporada.

Do outro lado, o cenário era extremamente sombrio para Lamine Yamal, pois o jovem atacante espanhol encerrou a partida com um número chocante: 5 finalizações, e nenhuma delas entre as três traves.

O Barcelona não compareceu ao clássico

O analista espanhol Marcos López disse através do programa "El Larguero" na rádio Cadena SER: "Para mim, a maior derrota do Barcelona é que eles não foram o verdadeiro Barcelona".

López elogiou a genialidade de Mourinho na preparação e, em contrapartida, criticou a ausência de qualquer reação do banco de reservas do Barcelona, acrescentando: "O Real Madrid controlou o andamento do jogo na região que lhe convém, e fez isso com maestria, até mesmo à beira da linha tática, Flick não teve nenhuma opção para enfrentar o plano que Mourinho havia montado".

E a crítica não parou no lado tático, mas López abordou a crise de gestão dos momentos decisivos, a mesma crise que custou ao Barcelona diante do Paris Saint-Germain com jogadores como Vitinha e Fabián Ruiz.

E disse: "O primeiro tempo do Barcelona foi ruim, muito ruim, e é verdade que eles não sabem como administrar a partida, e, para mim, isso é um sinal de imaturidade".

Em seguida, López direcionou as flechas da crítica diretamente à linha de ataque, e especificamente a Yamal, dizendo em tom contundente: "Nem Gordon, nem Raphinha, nem Lamine estiveram à altura da responsabilidade, Lamine jogou mal, e não há problema em dizer isso".







