5 a 0 ou 6 a 2? Xavi escolhe a maior vitória do Barcelona sobre o Real Madrid

Xavi Hernández, ex-astro do Barcelona, relembrou a histórica vitória sobre o Real Madrid por 5 a 0 em novembro de 2010, revelando sua preferência por esse confronto em detrimento do famoso triunfo por 6 a 2 no estádio Santiago Bernabéu em 2009, apesar do lugar excepcional que ambas as vitórias ocupam na memória da torcida do clube catalão.

Em declarações divulgadas pelo jornal espanhol "Sport", Xavi explicou que a partida do 6 a 2 foi perfeita, mas que a atuação do Barcelona na vitória por 5 a 0 a superou em termos de desempenho e domínio, afirmando que a equipe apresentou um nível excepcional no confronto diante do Real Madrid, comandado por José Mourinho, no estádio Camp Nou.

Sobre a comparação entre as duas partidas, Xavi disse: "A partida do 6 a 2 foi perfeita, mas essa partida a superou em termos de jogo, e a sensação foi maravilhosa, com uma grande superioridade", destacando que aquela noite foi uma das experiências mais marcantes de sua carreira no futebol.

A vitória por 5 a 0 em novembro de 2010 figurou entre os confrontos mais destacados entre as duas equipes, com Xavi abrindo o placar, antes que Pedro, David Villa, que marcou dois gols, e Jeffren fizessem os outros quatro gols, confirmando a superioridade do Barcelona sobre seu rival tradicional em uma noite que permanece fortemente presente na memória de seus torcedores.

O ex-meio-campista explicou que a vitória por 6 a 2 no Bernabéu, em maio de 2009, representou um importante ponto de virada na disputa do Campeonato Espanhol, mas que o triunfo por 5 a 0 ganhou um significado adicional por causa da atuação coletiva e do domínio que o Barcelona impôs ao longo de toda a partida.

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Xavi acrescentou que o clima no vestiário após a vitória foi excepcional, dizendo: "Quando você vence dessa maneira, tem dificuldade para dormir. Você acorda feliz e no auge da euforia. É um dia que faz você se sentir feliz por ser jogador do Barcelona".