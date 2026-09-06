Hansi Flick, técnico do Barcelona, demonstrou enorme satisfação após a goleada arrasadora sobre o Valencia por 5 a 0 no estádio Mestalla, ressaltando que sua equipe impôs seu domínio na partida desde os primeiros minutos, mas fez questão de destacar, ao mesmo tempo, a necessidade de aprimorar a forma de gerir os jogos e o esforço com a sequência de confrontos.

Flick disse após a partida: "Foi um jogo excelente, dominamos desde o início. Controlamos o andamento da partida, e é isso que eu almejo", elogiando a atuação de seus jogadores após comemorar os cinco gols marcados pela equipe durante o confronto.

Sobre o Barcelona ter marcado 17 gols e sofrido apenas dois nas primeiras quatro partidas do Campeonato Espanhol, o treinador alemão minimizou a importância dos números individuais, explicando: "Para mim, o que importa são apenas os três pontos", mas apontou que sua equipe possui a qualidade necessária para lidar com defesas fechadas, explorar os espaços e atacar com eficácia.

Flick acrescentou que o domínio foi ainda mais importante diante das condições difíceis em que a partida foi disputada, especialmente com a temperatura chegando aos 34 graus Celsius, afirmando: "É bom ver isso, e conseguimos controlar a partida. Estamos felizes".

Apesar da vitória ampla, Flick demonstrou certa autocrítica, cobrando de seus jogadores que não dependam sempre do estilo direto, e disse: "Não sei se é necessário dizer isso depois de vencermos por 5 a 0, mas precisamos tentar controlar melhor a partida. São muitos jogos, e você precisa sempre administrar sua energia".

O treinador alemão também comentou sobre os cartões amarelos recebidos por Pau Cubarsí, Rodri e Fermín López, afirmando que aceita as decisões do árbitro, especialmente o cartão de Cubarsí, e disse: "O primeiro, aquele que Cubarsí recebeu, foi merecido. Temos que aceitá-lo, e o árbitro fez um ótimo trabalho".