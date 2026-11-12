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O técnico grego Georgios Donis segue imprimindo sua marca técnica na seleção da Arábia Saudita desde que assumiu o comando, com foco em um conjunto de aspectos táticos que busca desenvolver, entre os quais se destacam a posse de bola, as bolas paradas e o passe, além da introdução de novos conceitos relacionados à marcação alta, em preparação para os próximos compromissos internacionais.

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Durante seu período à frente da seleção saudita, Donis comandou mais de 42 sessões de treino, começando pelo estágio realizado nos Estados Unidos da América e chegando até o estágio atual no Catar. A natureza dos treinamentos revelou os contornos da filosofia que o técnico grego deseja aplicar com a seleção saudita.

Segundo o jornal saudita "Asharq Al-Awsat", a posse de bola ocupou o topo dos treinamentos nos quais a comissão técnica se concentrou, depois de Donis ter dedicado 22 sessões de treino a esse aspecto, tornando-o o elemento que mais recebeu sua atenção, num claro indício de seu desejo de construir uma seleção capaz de manter a posse de bola e controlar o ritmo das partidas.

O treinamento das bolas paradas veio em segundo lugar, depois de a comissão técnica ter dedicado 15 sessões a esse aspecto, o que se refletiu de forma positiva no desempenho da seleção saudita, seja nas situações ofensivas ou defensivas, já que essa área apresentou uma evolução notável nas partidas que a equipe disputou sob o comando do técnico grego.

A importância do trabalho nas bolas paradas ficou evidente durante a participação da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026, depois de o gol de Abdulelah Al-Amri diante da seleção do Uruguai ter saído de uma dessas jogadas, refletindo o valor do foco nesse aspecto como uma das soluções nas quais se pode confiar nas partidas difíceis.

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Já o passe esteve entre as principais prioridades de treinamento de Donis, por ser um dos fundamentos nos quais ele se apoia na construção do jogo, especialmente a partir das zonas de trás, com foco na capacidade dos jogadores de trocar a bola sob pressão do adversário e de sair dela de forma organizada, em vez de recorrer repetidamente às bolas longas.

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O estágio atual no Catar presenciou um novo avanço no programa de treinamentos, depois de os jogadores da seleção saudita, durante a segunda sessão, terem realizado treinos táticos de pressão alta pela primeira vez, num passo que reflete o desejo de Donis de ampliar as opções técnicas da seleção saudita e prepará-la para lidar com seleções fortes e diferentes estilos de jogo.

A seleção saudita se prepara para disputar dois amistosos diante da Coreia do Sul e do Uzbequistão, nos dias 13 e 17 de novembro, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari Doha, dentro do programa de preparação para os próximos compromissos internacionais, com o objetivo de elevar a prontidão dos jogadores e avaliar seus níveis técnico e físico.

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O confronto com a Coreia do Sul carrega uma importância especial, tendo em vista as capacidades técnicas e físicas que a seleção coreana possui, além de sua dependência da velocidade nas transições ofensivas e do jogo em ritmo elevado, o que representa um teste para as capacidades da defesa saudita e para a medida em que os jogadores conseguem lidar com a pressão do adversário ao longo da partida.

Por outro lado, a seleção saudita terá um teste diferente diante do Uzbequistão, que apresentou uma evolução evidente nos últimos anos e que se apoia na força física e na organização tática, o que dá a Donis a oportunidade de verificar a capacidade de seus jogadores de lidar com os diferentes estilos defensivos e de buscar as soluções necessárias para penetrar as defesas dos adversários.

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Espera-se que o técnico grego aproveite as duas partidas para testar um conjunto de opções técnicas e avaliar o nível de entrosamento entre os setores da equipe, além de dar a oportunidade a alguns elementos de provar suas capacidades e definir sua prontidão para participar da próxima etapa, o que o ajudará a formar uma visão mais clara sobre a escalação titular e as alternativas disponíveis.

Após o término do estágio atual no Catar, espera-se que Donis apresente um relatório técnico à diretoria técnica da Federação Saudita de Futebol, contendo sua avaliação do trabalho que foi executado e as principais observações relativas ao nível dos jogadores e aos aspectos que precisam de mais desenvolvimento, a fim de estabelecer um plano claro para os próximos estágios.

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Ao mesmo tempo, a diretoria técnica da Federação Saudita trabalha na elaboração de diferentes cenários para o futuro, prevendo as possibilidades de permanência ou saída de Donis do cargo, de modo a garantir que o projeto de desenvolvimento das seleções nacionais não seja afetado por quaisquer possíveis mudanças nas comissões técnicas, mantendo a continuidade do trabalho entre as diferentes faixas etárias e evitando começar do zero a cada nova comissão técnica.

Essas medidas visam construir um sistema técnico mais estável para a seleção saudita, de modo que as comissões técnicas sucessivas deem continuidade ao que seus antecessores iniciaram, aproveitando os relatórios e as avaliações técnicas para definir as necessidades dos jogadores e desenvolver suas capacidades, para que a decisão futura seja baseada na realidade da seleção e em suas capacidades, e não apenas uma reação a quaisquer variáveis.