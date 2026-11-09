4 posições em duas semanas: estrela do Barcelona se impõe a Flick com números excepcionais

A partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, no último domingo, testemunhou um raro consenso em torno do holandês Frenkie de Jong, depois que o jogador do Barça conseguiu conquistar os elogios tanto de seus críticos quanto de seus defensores, em uma noite na qual o técnico do Blaugrana, Hansi Flick, surpreendeu a todos, inclusive Diego Simeone, treinador do Atlético, ao escalá-lo na posição de lateral-direito, em uma decisão inesperada que colocou o jogador diante de um teste difícil durante um confronto importante na disputa pela liderança do Campeonato Espanhol.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", uma parcela da torcida elogiou a disposição de De Jong em ajudar a equipe em uma posição nova para ele, sem objeção ou hesitação, enquanto outros avaliaram que Flick não consegue abrir mão de suas qualidades técnicas, independentemente da posição que ocupe dentro de campo, especialmente porque o jogador comprovou sua capacidade de agregar em mais de uma posição no período recente.

Apesar de ter atuado como lateral-direito, De Jong não desempenhava as funções de um lateral tradicional, pois se transformava em um meio-campista quando o Barcelona estava com a posse de bola, posição que ocupou após a saída de Marc Bernal. Além disso, Simeone não tratou a decisão de Flick como um ponto fraco, nem escalou um ponta tradicional para explorar o espaço, mas manteve Álex Baena nessa posição, um jogador que se apoia mais na habilidade do que na velocidade e no drible.

De Jong entra em uma disputa acirrada por uma posição de titular no Barcelona

O meio-campista holandês provou que ainda é capaz de competir com força para garantir um lugar na escalação titular, apesar da dificuldade da missão diante da presença de nomes de destaque como Pedri González, que fez uma partida especial no estádio Wanda Metropolitano, e Rodri, que se tornará um elemento indispensável assim que se recuperar da lesão, além de Marc Bernal, cujas características técnicas oferecem soluções diferentes para a equipe, bem como Gavi, que ainda mantém a esperança de recuperar seu lugar.

De Jong lidou com humildade com sua nova situação, depois de perceber que é obrigado a lutar para recuperar seu lugar de titular após meses de ausência, aproveitando sua experiência e sua capacidade de adaptação às exigências da comissão técnica, algo que ficou claro desde seu retorno, após ter atuado em quatro posições diferentes em um período muito curto.

De Jong começou sua participação na posição de armador durante os minutos finais do Clássico diante do Real Madrid, antes de atuar como zagueiro titular diante do Alavés, depois se transformou em lateral-direito no segundo tempo diante do Atlético de Madrid, enquanto voltou ao meio-campo nos minutos finais dos confrontos contra o Aston Villa e o Atlético, vivendo uma das semanas mais estranhas de sua carreira profissional.

Os números de De Jong diante do Atlético de Madrid revelam seu real valor

As estatísticas de De Jong em apenas 45 minutos diante do Atlético de Madrid revelaram a dimensão de sua influência no desempenho do Barcelona, depois de liderar a lista de jogadores da equipe em número de passes completados no último terço ofensivo, com 22 passes, além de ocupar a quarta posição no total de passes bem-sucedidos, após completar 65 passes de um total de 67, com um índice de acerto de 97%.

Em número de passes, só superaram De Jong Pedri, que registrou 66 passes, além dos zagueiros Pau Cubarsí e Gerard Martín, que costumam aparecer no topo dessa estatística, depois que o primeiro completou 106 passes e o segundo 69 passes. O jogador holandês também ficou na sétima posição entre os jogadores do Barcelona em número de toques, com 74 toques, e recuperou a bola três vezes.

Mas, para além dos números e das estatísticas, a influência mais marcante de De Jong apareceu em sua capacidade de impor o domínio do Barcelona sobre o andamento do jogo durante o segundo tempo, depois de contribuir para reduzir o perigo do Atlético de Madrid graças à sua habitual tranquilidade no trato com a bola e à sua clara sintonia com Pedri, além de seu comprometimento com as funções defensivas e sua concentração nos duelos, aspectos que nem sempre estiveram presentes de forma suficiente em alguns de seus períodos anteriores.

Flick precisa da nova versão de De Jong

Ninguém esperava ver De Jong na posição de lateral-direito, e talvez isso não se repita com a proximidade do retorno dos defensores lesionados, mas a experiência contribuiu para proporcionar certa estabilidade à equipe e mostrou a disposição do jogador em se sacrificar pelo grupo, mesmo quando isso é em detrimento de sua posição preferida.

E, no fim, não se trata de exagerar na avaliação de seus níveis anteriores ou de celebrar em excesso o que ele apresentou em uma única partida, pois conquistar um lugar de titular no Barcelona continuará sendo um desafio difícil diante da forte concorrência dentro do meio-campo. Mas o que merece atenção é a nova versão de De Jong, que demonstra um comprometimento maior e disposição para se adaptar às necessidades da equipe, além de manter sua qualidade técnica, coisas de que o Barcelona precisa muito se quiser disputar todos os títulos nesta temporada.