O Borussia Dortmund desperdiçou uma vitória que estava ao seu alcance, após empatar em casa com o Werder Bremen por 2 a 2, na noite de sexta-feira, na abertura da quinta rodada do Campeonato Alemão, apesar de ter aberto vantagem de dois gols a cinco minutos do fim.

O Dortmund marcou dois gols aos 80 e 85 minutos, por meio de Daniel Svensson e Nico Schlotterbeck, respectivamente.

Mas o Bremen reagiu rapidamente com um gol aos 88 minutos, por intermédio de Ludovit Reis, antes que Niclas Füllkrug marcasse o empate fatal aos 90+2 minutos.

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O Dortmund dominou a partida com 69% de posse de bola e finalizou 18 vezes, sendo 11 na direção do gol, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Karl Hein.

O time amarelo e preto elevou sua pontuação para 13 pontos em 5 jogos, mantendo-se provisoriamente na liderança, com três pontos de vantagem sobre o vice-líder Bayern de Munique, que soma 10 pontos em 4 jogos.

O gigante bávaro precisa vencer o Augsburg por qualquer resultado, na noite de sábado, para igualar o Dortmund em número de pontos e assumir a liderança graças ao saldo de gols. Antes da rodada atual, o saldo de gols do Bayern era de +12, contra +7 do Dortmund, situação que não mudou após o empate.

O Freiburg, terceiro colocado, também tem 10 pontos em 4 jogos e enfrenta o Schalke no domingo, o que significa que pode alcançar o Dortmund e o Bayern em número de pontos, enquanto o Bremen elevou sua pontuação para 8 pontos, na quarta posição.



