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Hussein Hamdy
Traduzido por

4 desfalques: Mourinho anuncia a lista oficial para o confronto com o Valencia

J. Mourinho
Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Portugal
Espanha

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O técnico do Real Madrid, José Mourinho, anunciou a lista de relacionados para o confronto contra o Valencia, neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

As escolhas de Mourinho contaram com as ausências de: Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes e Vinícius Júnior.

O Real Madrid ocupa a terceira colocação na tabela do Campeonato Espanhol, com 27 pontos, enquanto o Valencia está na 19ª posição, com 9 pontos.

A lista completa do Real Madrid ficou assim:

Próximas partidas
VAL

VAL

La Liga

07 de nov. de 2026

RMA

RMA

Goleiros: Thibaut Courtois - Andriy Lunin - Mestre.

Defesa: Éder Militão - Dean Huijsen - Trent Alexander-Arnold - Ibrahima Konaté - Marc Cucurella - Álvaro Carreras - Antonio Rüdiger - Denzel Dumfries.

Meio-campo: Jude Bellingham - Eduardo Camavinga - Federico Valverde - Aurélien Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Ataque: Endrick - Kylian Mbappé - Espí - Brahim Díaz - Yan Diomandé.

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