O técnico do Real Madrid, José Mourinho, anunciou a lista de relacionados para o confronto contra o Valencia, neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.
As escolhas de Mourinho contaram com as ausências de: Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes e Vinícius Júnior.
O Real Madrid ocupa a terceira colocação na tabela do Campeonato Espanhol, com 27 pontos, enquanto o Valencia está na 19ª posição, com 9 pontos.
A lista completa do Real Madrid ficou assim:
Goleiros: Thibaut Courtois - Andriy Lunin - Mestre.
Defesa: Éder Militão - Dean Huijsen - Trent Alexander-Arnold - Ibrahima Konaté - Marc Cucurella - Álvaro Carreras - Antonio Rüdiger - Denzel Dumfries.
Meio-campo: Jude Bellingham - Eduardo Camavinga - Federico Valverde - Aurélien Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.
Ataque: Endrick - Kylian Mbappé - Espí - Brahim Díaz - Yan Diomandé.