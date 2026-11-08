O técnico do Barcelona, Hansi Flick, anunciou a lista de relacionados de sua equipe para o confronto diante do Atlético de Madrid, marcado para este domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.
As escolhas de Flick registraram a ausência de Dani Olmo, Jules Koundé, Rodri e Xavi Espart por lesão, enquanto o treinador alemão incluiu Hamza Abdelkarim entre as opções ofensivas do Barça.
A lista completa do Barcelona para a partida contra o Atlético de Madrid ficou assim:
Goleiros: Joan García - Szczesny - Livakovic.
Defesa: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Christensen - Gerard Martín - Eric García - Álex Campos.
Meio-campo: Bryan Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - De Jong - Bernal - Toncara.
Ataque: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.