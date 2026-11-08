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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

4 desfalques: Flick reúne as armas do Barcelona para o confronto contra o Atlético

H. Flick
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
H. Abdelkarim
Alemanha
Espanha
Egito

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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, anunciou a lista de relacionados de sua equipe para o confronto diante do Atlético de Madrid, marcado para este domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

As escolhas de Flick registraram a ausência de Dani Olmo, Jules Koundé, Rodri e Xavi Espart por lesão, enquanto o treinador alemão incluiu Hamza Abdelkarim entre as opções ofensivas do Barça.

A lista completa do Barcelona para a partida contra o Atlético de Madrid ficou assim:

Goleiros: Joan García - Szczesny - Livakovic.

Próximas partidas
ATM

ATM

La Liga

08 de nov. de 2026

BAR

BAR

Defesa: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Christensen - Gerard Martín - Eric García - Álex Campos.

Meio-campo: Bryan Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - De Jong - Bernal - Toncara.

Ataque: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.

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