21 vitórias em 26 partidas, com o melhor ataque da liga, com 114 gols, e a melhor defesa, com 13 gols sofridos: nada disso ajudou a equipe feminina do Borussia Dortmund no ano passado. Até a última rodada, havia esperança de conquistar o acesso à 2. Liga, mas o time B do 1. FC Köln não vacilou e garantiu, com uma vitória, a vantagem de dois pontos até a linha de chegada.

Para o ambicioso BVB, que fundou seu departamento de futebol feminino em 2020, começou na divisão mais baixa e celebrou acessos ininterruptos, isso foi um duro revés. "Estabelecemos uma meta esportiva e, em grande parte por nossa própria culpa, não a alcançamos. Por isso, todos nós estamos naturalmente muito decepcionados", disse um frustrado diretor-geral Carsten Cramer ao Ruhr Nachrichten após o fim da temporada.

Há duas razões simples para o fato de o primeiro lugar e os playoffs de acesso não terem dado certo. As jogadoras de Dortmund não conseguiram vencer nenhuma das duas partidas contra o Köln e desperdiçaram nos tribunais os três pontos que acabaram faltando para o acesso direto. Justamente contra o penúltimo colocado da tabela no balanço final, o SV Deutz 05.

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Feminino do BVB joga fora o acesso à 2. Liga nos tribunais

Em setembro passado, o BVB comemorou ali uma vitória tranquila por 3 a 0, com Sara Ito marcando o placar final. O problema: a japonesa, acionada aos 77 minutos, até tinha autorização para jogar, mas não constava na súmula. Por isso, a federação homologou a partida como derrota por 2 a 0 para o Dortmund.

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Agora, então, as mulheres do BVB dão uma volta extra indesejada. Até aqui, porém, ela começou de forma extremamente fulminante: com sete vitórias em sete partidas e saldo de gols de 31:0, as vestfalianas lideram a tabela da Regionalliga West à frente do time B do Bayer Leverkusen, que venceu seis de seus seis jogos.

Isso está longe de ser um milagre, e sim uma normalidade planejada. "Temos respeito por cada adversário", disse Ralf Kellermann, de 58 anos, ao kicker antes do início da temporada. "Mas o elenco é tão bem montado em qualidade e quantidade que temos de ser campeãs e vencer os playoffs de acesso. Caso contrário, algo deu errado."

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BVB contratou seis jogadoras com mais de 1.000 jogos de experiência na Bundesliga

Para isso, o BVB, que investe cerca de 15 milhões de euros para construir um novo centro de treinamento para sua equipe feminina nas imediações do time masculino, se reforçou com nomes de peso. Com Kellermann, o cargo de diretor esportivo passou a ser ocupado por um homem que conquistou 20 títulos em seus 18 anos no VfL Wolfsburg. Entre eles, em 2013, a tríplice coroa com Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League, quando Kellermann ainda trabalhava como técnico.

Ele trouxe consigo a artilheira Alexandra Popp, uma das jogadoras alemãs mais conhecidas e bem-sucedidas. Como Kellermann, ela assinou até 2029; nesse ano, o BVB quer ter chegado à Bundesliga no mais tardar. Essas duas contratações bombásticas foram a prova final de quão séria é a postura da diretoria do Dortmund em relação ao futebol feminino.

Além de Popp, também chegaram outras cinco jogadoras que somam experiência de mais de 1.000 jogos na Bundesliga. A goleira da seleção austríaca Manuela Zinsberger, que atualmente ainda está fora por causa de uma ruptura do ligamento cruzado, veio do Arsenal.

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Quantos gols Alexandra Popp marcou até agora pelo BVB?

O projeto ambicioso, vendido de forma crível desde o início, é recebido com entusiasmo pelo entorno do Borussia. O clube vendeu mais de 1.700 carnês para as partidas no tradicional estádio Rote Erde, que já esteve lotado no clássico contra o Schalke 04, com 10.000 pessoas, e no jogo da copa contra o Bayern de Munique, com 15.755 espectadores. Após três jogos em casa, a média de público está atualmente em 3.800, enquanto o MSV Duisburg, em segundo lugar, tem 355.

Claro que o time é liderado pela capitã Popp. Ela também está na ponta da artilharia e marcou oito vezes até agora, com uma assistência, em sete jogos. Internamente, Rita Schumacher, que já havia feito 25 gols em 26 partidas na temporada passada, vem logo atrás com nove participações em gols até aqui, sendo cinco gols e quatro assistências. A recém-chegada Ramona Maier, que veio do clube da Bundesliga SGS Essen e certa vez marcou 107 gols em 174 jogos oficiais pelo Ingolstadt, soma quatro bolas na rede e duas assistências.

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Retrospecto do feminino do BVB em jogos de competição: 125 partidas de liga, 117 vitórias

Enquanto isso, a atual dominância da equipe do técnico Markus Högner tem provocado tédio na goleira Laura van der Laan. Ela não leva perigo algum ao gol e, por isso, precisa recorrer a truques psicológicos que recebeu da treinadora de goleiras do Dortmund para não perder a concentração. "Perder o foco não acontece com tanta frequência. E, quando acontece, há uma ou outra técnica para voltar ao jogo", disse ela, sem querer dar mais detalhes.

Resta saber se tudo seguirá tão em linha reta como até agora. Desde o início nas ligas, em 2021/22, as jogadoras do Dortmund venceram 117 de 125 partidas. No ano passado, porém, a pressão de ter de subir de qualquer jeito ficou visível em algumas partidas. A enorme experiência que agora foi acrescentada deve fazer do acesso algo automático desta vez.

BVB: os resultados da temporada do feminino do Borussia Dortmund